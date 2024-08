Pro předplatitele

Lenka Pospíšilová dnes 06:25

Léto je nejen časem odpočinku a rodinných dovolených, ale také horkého počasí a spousty aktivit. To často přináší i nejrůznější zdravotní problémy. Co je v létě třeba striktně dodržovat a co by nemělo chybět v lékárničce, kterou si s sebou vezmete na dovolenou? Lékařka Zuzana Kožlejová poskytla Deníku odborné rady.