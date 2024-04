Osobní trable, vydatně „spláchnuté“ alkoholem, vedly u muže z Karvinska k rozhodnutí skoncovat se životem. První dubnový pátek v podvečer chtěl skočit z mostu u někdejšího Dolu ČSA.

„Přijali jsme na linku 158 oznámení o osobě stojící za zábradlím mostu nad železničními kolejemi v Karviné v ulici Ostravská. Na místo byly vyslány nejbližší policejní hlídky,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Provoz na výpadovce z Karviné byl zastaven, ve směru od Ostravy odkloněn a avízo dostali i železničáři, aby na místo nejeli s vlakem. Spěchali tam samozřejmě zdravotníci i hasiči.

„Na žádost policie jsme nafoukli seskokovou matraci a zasunuli ji pod most. Využita nakonec nebyla,“ informoval mluvčí hasičů Lukáš Popp. Policistům se s mužem na zábradlí podařilo navázat kontakt do doby, než dorazil jejich vyjednávač.

„Začali jej přesvědčovat, ať se vrátí nazpět do bezpečného prostoru. Po několika desítkách minut vyjednávání se dostal do bezpečného prostoru a byl zajištěn,“ pokračovala Jiroušková. Předtím, než neúspěšného sebevraha naložili do sanitky, dali mu policisté „dýchnout“. A výsledek? Přes tři promile alkoholu!

„Důvodem jeho jednání byly osobní problémy,“ upřesnil policejní mluvčí. „Byl bez zranění a odvezli jsme ho do nemocnice v Karviné-Ráji," doplnil za zdravotnické záchranáře Lukáš Humpl.