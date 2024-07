Devětadvacetiletá Jaroslava Pešlová z Kašperských Hor už má tři děti ve věku od čtyř do sedmi let. Oba syny i dceru přivedla na svět v porodnici bez jakýchkoli problémů, a tak předpokládala, že i čtvrtý porod skončí stejně.

Jenže další potomek v neděli 21. července pořádně zamíchal s kartami. Už ráno v sedm hodin měla nastávající maminka bolesti.

A pak jí kolem desáté praskla voda. „Zavolala jsem přítele, aby rychle telefonoval na záchranku. Ta přijela, prohlíželi mě a říkali, že to ještě stihneme. Naložili mě a jeli jsme do nemocnice. Ale pak jsem začala mít po dvou minutách kontrakce. Letěli jsme, co nejrychleji to šlo, ale už jsme to nestihli. Museli jsme zastavit u Puchverku před Kolincem,“ popisuje mladá maminka.

Žena dodává, že chlapec přišel na svět velmi rychle: „Byla to chvilička. Čtyřikrát jsme zatlačila a syn byl venku. Dali ho vedle mě a zavolali druhou sanitku. Mě i dítě pak zvlášť převezli do Klatovské nemocnice.“

Dočká se žádosti o ruku?

Eliáš se narodil 21. července v 10:40, měřil 48 centimetrů a vážil 3110 gramů. On i matka jsou v pořádku. Pešlová prý bude synovi určitě vyprávět, za jak dramatických okolností přišel na svět. Přiznává, že netradiční porod byl velkým zážitkem i pro ni. „Už to ví celé Kašperské Hory, takže mám na sociálních sítích řadu ohlasů,“ směje se.

Dramatický čtvrtý porod jí přinesl ještě jeden pozitivní efekt. „Přítel Radek, s nímž mám všechny děti, mi po něm slíbil, že mě konečně požádá o ruku,“ uzavírá s úsměvem povídání a jde se věnovat svému synovi.