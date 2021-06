„Potřebujeme se zbavit celého hejna holubů. Ti se nám promenádují po střeše i po skle pod ní, které je celé od jejich trusu, no hrůza. Všechny možné výklenky jsme se snažili ucpat a zneprůchodnit, ale nic nepomáhá,“ řekl Deníku staroměstský farář Miroslav Suchomel.

Nahoře pod střechou kostela je totiž rovná plocha, a právě ta se holubům velmi zamlouvá. Je však prosklená, a proto je na ní zespodu všechno vidět, zejména holubí trus.

„Proti usazování holubů se dají použít trny, ty jsou ale vhodné spíš na úzké římsy. Další možností jsou ultrazvukové plašiče. Ty ale fungují v uzavřených prostorách. Nakonec jsme konstatovali, že by variantou, jak holuby vypudit, mohli být draví ptáci,“ naznačil staroměstský starosta Kamil Psotka.

Ten také hodlá oslovit architekta, aby případně vymyslel řešení, jež by přístup holubů zamezilo na trvalo. Mezitím pastorační rada podle faráře Suchomela už schválila to, aby se k vytlačení holubů z centra Starého Města najal sokolník s tím, že by dravci měli začít likvidovat holubí základnu koncem května.

„Ano, byli jsme osloveni a máme v plánu na to použít dravce káně Harrisova. Na likvidaci holubů je to nejlepší pták. Svého času jsme za jeho pomoci čistili od holubů také Uherské Hradiště. Jakmile jsme to tam ale přestali dělat, hned bylo město zase plné holubů. Oni totiž, když přestanou číhat nebezpečí, tak se vrátí zpět,“ tvrdí Antonín Koňařík ze Stanice ochrany fauny v Hluku.

Ten by chtěl dravce vypouštět jedenkrát týdně, ale pravidelně, jinak prý hrozí, že se holubi vrátí. „Kdy začneme, to posoudíme až na místě dle konkrétních požadavků i snahy holubů se přemísťovat. Termín prvního zásahu zatím upřesněný nemáme,“ dodal Antonín Koňařík.

Cílená biologická ochrana

V sousedním Uherském Hradišti podle mluvčího tamní radnice Jana Pášmy město aktuálně cílenou biologickou ochranu plašení, ani lov holubů pomocí dravce nezajišťuje. „Podporuje ale hnízdění dravých ptáků, zejména poštolek, a to umisťováním budek. Dravci hnízdící přímo ve městě napomáhají s plašením městských holubů,“ upřesnil Jan Pášma.

Město podle něj při regulaci holubů ve veřejném prostoru spolupracuje také se Záchrannou stanicí volně žijících živočichů Buchlovice. „Odchyty holubů, kteří případně slouží jako potrava pro handicapované živočichy ve stanici, jsou prováděny pomocí odchytových klecí na vytipovaných budovách,“ dodal mluvčí uherskohradišťské radnice.