„Číslo třináct za šestnáct set. Číslo devět za sedmnáct set. Číslo sedm za osmnáct set. Číslo třináct za dva tisíce poprvé,“ zní pláckem, za kterým teče Moravská Sázava. Koná se zde dražba autovraků, které majitelé ani přes výzvy radnice neodstranili z ulic města. Úřad je tak nechal odtáhnout a nyní je draží.

K mání je pětice „korábů silnic“. Nejstarší je Volkswagen Vento 1,9 z roku 1994, nejmladší pak Volvo S60 uvedený do provozu v roce 2003. Na první pohled je jasné, že tyhle vozy nikam neodjedou. Některé mají ulomená zrcátka či stěrače, prázdné pneumatiky, prorezlou karoserii, jiným ale chybí i součástky v motorovém prostoru. A i kdyby některé z aut pojízdné bylo, žádné nemá technický průkaz ani klíče.

Souboj o zlaté Volvo

Vyvolávací cena u všech aut činí tři stovky a hned u toho prvního se ji podaří překonat více než šestinásobně. U dalších aut vydražená cena roste. O zlaté Volvo se přetahuje parta mladých a muž ve středním věku.

„Číslo osm tři tisíce, číslo dva tři tisíce sto, číslo osm tři tisíce dvě stě,“ opakuje zvyšující se nabídky licitátorka. Volvo nakonec získá za 3600 korun muž v šedočerné bundě.

„Ochotný jsem za něj byl dát do čtyř tisíc. Trochu s auty obchoduji a mám i nějaká volva na prodej. Použiju to na náhradní díly,“ říká nový majitel vozu Lukáš Minařík. Nejdráž, za 3900 korun, se prodává dodávka Peugeot Boxer.

Za půl hodinky je hotovo. Třináct účastníků dražby se rozchází. Ti neúspěšní míří k východu, noví majitelé vozů je jdou zaplatit a podepsat dokumenty.

Výtěžek půjde na úhradu nákladů

„Nevěděla jsem, co od toho mám čekat. Myslela jsem si, že o to nemůže mít nikdo zájem, ale ukázalo se ve městech v České republice, kde už dražby proběhly, že o to zájem je. Když jsme vyvěsili dražební vyhlášku, začali se o to zajímat nejen novináři, ale i spousta lidí. Pak už jsem doufala, že někdo přijde,“ svěřuje se vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Zábřeh Jitka Sekaninová.

Pětici vozů se podařilo vydražit celkem za více než čtrnáct tisíc korun. „Výtěžek půjde na úhradu nákladů, které město mělo s odtahem vozidel plus za stání zde, počítá se třicet korun denně. Odhaduji, že nám výtěžek sotva pokryje všechny náklady,“ odhaduje Jitka Sekaninová.

Noví majitelé si vozy musí hned odvézt. „Pán, co vydražil tu škodovku, říkal, že volá odtahovku,“ uzavírá.