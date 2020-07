Dva zchátralé domy v ulici Milady Horákové v centru Brna nabídne město v dražbě k prodeji. Ještě před třemi lety přitom představitelé magistrátu plánovali, že v nich po rekonstrukci vznikne až sedmdesát bytů pro seniory a dům s pečovatelskou službou. O záměru tehdy Deník Rovnost informoval.

Foto: Deník / Ondřej Požár

Nový majitel musí počítat s tím, že mu do oprav budou mluvit památkáři, protože domy číslo 17 a 19 jsou chráněné. „Po jejich zpamátnění nemělo smysl, aby je město opravilo, protože by se to nevyplatilo. Je šílené, že jsou domy v takovém stavu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.