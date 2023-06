Na webovém portálu Aukro do neděle 4. června běžela aukce zajímavého modelu letadla. Šlo o prezidentský speciál, který podepsal nový prezident Petr Pavel při únorové návštěvě šluknovského zámku. Nakonec ho vydražil známý moderátor Leoš Mareš za částku, která překvapila i pořadatele aukce.

Leoš Mareš vydražil model letadla podepsaný prezidentem | Foto: Deník, Profimedia

Devatenáctiletý Milan Lemfeld z Vilémova daroval prezidentovi Petru Pavlovi při jeho návštěvě Šluknovského výběžku model letadla Airbus A319. Jde o kopii českého prezidentského speciálu. Při té příležitosti si stejný model nechal provozovatel e-shopu Jumbolino-model od generála z Černoučku podepsat a dal ho do dražby na portálu Aukro.

Zdroj: Se svolením Milana LemfeldaDražba skončila ve 20:00 v neděli 4. června. Ještě ten den ráno byla nejvyšší nabídka necelých 9 tisíc korun. Nakonec se konečná částka vyšplhala na celých 200 tisíc korun! A právě tuto sumu přihodil moderátor Leoš Mareš. „Je to neuvěřitelné, takovou částku jsme vůbec nečekali,“ uvedl pro Deník Milan Lemfeld.

Prodejní cena letadélka od čínského výrobce JC Wings je 2 200 korun. „Rádi bychom ho vydražili za desítky tisíc,“ zasnil se Lemfeld, když si nechal v zimě model podepsat od nově zvoleného prezidenta Petra Pavla.

Dvanáctiletý hodinový syn nadchl Ústí. Nakonec vydělal i na koloběžku pro bratra

Z desítek tisíc jsou rázem stovky tisíc. A hned dvě. „Leoš Mareš přihazoval ještě s jednou zájemkyní, a nakonec to vyhrál on. Už jsme s ním ve spojení a snad v pondělí by mohl poslat částku a my mu letadlo předáme,“ doplnil Milan Lemfeld.

Celý výtěžek z aukce poputuje na neziskovou organizaci Nedoklubko, která pomáhá nedonošeným dětem a jejich rodinám.

A o jaký model se přesně jedná? Airbus A319, registrace 2801, který byl dodán v roce 2007. Model je v měřítku 1/200, je tedy zhruba 17 cm dlouhý a rozpětí křídel je také zhruba 17 cm. Model je celokovový s plastovými doplňky.