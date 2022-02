"Město zůstalo u způsobu dražby, který se mu osvědčil už loni při historicky první dražbě. Tehdy prodal tři osobní auta a jeden menší nákladní vůz za celkem deset tisíc korun. Nyní poslal do veřejné dražby dvě auta s benzínovým motorem a jeden diesel. A opět se začínalo dražit od jedné koruny," uvedla také Jana Končítková.

První zájemci se v areálu technických služeb BM servis začali scházet už před devátou hodinou ranní.

„Stejně jako minule si lidé prohlíželi, v jakém je konkrétní vůz technickém stavu. To mohli zhodnotit pouze z vnějšku, popřípadě nahlédnutím do interiéru přes okénko. Dovnitř vozidel se nedostaneme ani my, protože od nich pochopitelně nemáme klíče. Zájemce jsme před začátkem dražby informovali o tom, kdy bylo dané vozidlo uvedeno do provozu a přibližný stav jeho tachometru,“ uvedl vedoucí odboru dopravy bohumínské radnice Pavel Vavrečka.

Nejvyšší částku nabídl jeden z účastníků za vůz audi. Cena se po několika příhozech vyšplhala až na šest tisíc korun. Za rovnou tisícovku se pak udal ford, nejlevněji se prodalo daewoo, za nějž byl zájemce ochoten zaplatit pět set korun. Úspěšní dražitelé musí radnici uhradit nejvyšší nabídnutou částku. Následně si mohou vůz převzít a vyřídit jeho přepsání.

Vedení města Bohumína je s výsledkem druhé dražby autovraků spokojeno.

„Vozidla odstavená na našich parkovištích blokují místa řidičům. Po odtažení zase zabírají prostor v areálu našich technických služeb. Díky úspěšné dražbě nemusíme řešit jejich ekologickou likvidaci a navíc se nám částečně vrátí i náklady na odtah,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Odtahování vraků, které hyzdí veřejná prostranství, je v kompetenci městských strážníků. Ti je evidují v rámci svých pojížděk a pochůzek bohumínskými ulicemi.

Jen v posledních týdnech objevili dalších jedenáct aut bez platné technické kontroly a zahájili proces jejich odstranění. K dopátrání těchto vozidel pomáhají i sami obyvatelé města, kteří na ně upozorňují prostřednictvím aplikace Hlášení závad.