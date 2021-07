S nápadem vyrobit připomínku obětí pandemie přišel Milan Blaha z Moravské Třebové, bývalý majitel Poštovny na Sněžce. „Když jsem se vloni v dubnu vracel z Asie a všude řádil covid, státy byly zavřené, tak jsem přemýšlel, že bychom měli vytvořit něco na památku celosvětové pandemie,“ říká Milan Blaha.

Svatá Korona byla podle legendy umučena v roce 170 v Damašku. Málokdo ví, že její relikvie je uložena v katedrále svatého Víta v Praze, kam ji v roce 1355 nechal dovézt Karel IV. Katolická církev vzpomíná na svatou Koronu 14. května.

Od začátku věděl, že půjde o dílo ze dřeva, ale ladil jeho podobu. Úplnou náhodou na internetu narazil na legendu o svaté Koroně. „Do té doby jsem o svaté Koroně nevěděl. Ale její jméno se objevovalo v zahraničním tisku, je to patronka pandemií nebo nemocí. I když ve středověku nebyla tak chápaná, byla spíše patronkou hazardu nebo dřevorubců,“ vysvětluje Blaha.

Teprve v posledních letech je svatá Korona považována za ochránkyni před nemocemi. Sochu chtěl Milan Blaha věnovat i svým kamarádům, kteří zemřeli na covid. Sám prodělal koronavirus již vloni v únoru v Barmě.

„Bylo to nepříjemné, tři dny jsem měl vysoké teploty, skoro jsem o sobě nevěděl. Pak se mi to v Indonésii vrazilo do nohou, že jsem ani nemohl chodit. Manželka taky prodělala covid v Asii,“ vzpomíná Blaha.

Více o svaté Koroně se dočtete ZDE

Sochu svaté Korony vytvořil pro Moravskou Třebovou řezbář Petr Steffan z exotického dřeva. „Jedná se o takzvané iron wood neboli železné dřevo. Vytáhli jsme ho asi před deseti lety z řeky za naším domem v Thajsku. Čekalo tady u nás doma v Čechách na vhodné využití,“ dodává Blaha. Na nádvoří zámku v Moravské Třebové stojí nově socha svaté Korony.Zdroj: Václav Dokoupil

Původně měl mít památník tvar železného roztrhaného globusu s výčnělky koronaviru, ale nakonec vypadá úplně jinak.

„Socha Korony stojí na lehkém podstavci, aby byla výš a lidé jí viděli do tváře. Je tam ztvárněný symbol utržených rukou a naznačený je i virus. Z boku a zezadu jsou palmové listy. Jde o symbol palem, které svatou Koronu roztrhly. I příběh sám o sobě stojí za uváženou, vždy se vyplatí za svoji víru bojovat,“ přibližuje dílo Blaha.