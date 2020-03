Předseda menšinové vlády opírající se o podporu komunistů Andrej Babiš (ANO) v souladu s názory odborníků prohlásil, že Česko potřebuje více testovat. Oproti současným zhruba čtyř až pěti tisícům testů denně (čísla jsou výrazně nižší o víkendu) chce Babiš mít výhledově i dvacet tisíc otestovaných vzorků každý den.

Čeští vědci celý měsíc volali po masívnějším testování, jenže Babišova vláda nechtěla dlouho udělit licenci soukromým laboratořím. Teď je sice míst s povolením ministerstva zdravotnictví daleko více, ale zato chybí testovací sady.

V hlavním městě nyní fungovala na konci minulého jen dvě odběrná místa (plánováno jich bylo devět) – Nemocnice Na Bulovce, Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích. Od úterý spustila testovací provoz také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a firma EUC Laboratoře otevřela odběrové místo na Zámku Veleslaví.

„Nemocní s elektronickou žádankou k testu na COVID-19 se musí předem objednat na webu vinohradské nemocnice,“ upozorňuje pražská hygienická stanice s tím, že Bulovka i střešovická nemocnice otestuje zdarma pouze pro pacienty s podezřením na koronavirus. Ti bez příznaků musí zaplatit 2900 korun. Na Vinohradech lze k odběrovému stanu dojet autem.

Počet testovacích míst

Praha (1 300 000 obyvatel) 4

Olomoucký kraj (630 000) 9

Moravskoslezský kraj (1 200 000) 9

Ústecký kraj (820 000) 6

Středočeský kraj (1 300 000) 6

Jihočeský kraj (640 000) 6

Plzeňský kraj (580 000) 3

Kraj Vysočina (500 000) 2

Pardubický kraj (518 000) 2

Jihomoravský kraj (1 300 000) 2

Královehradecký kraj (550 000) 2

Liberecký kraj (440 000) 2

Karlovarský kraj (295 000) 1

Zlínský kraj (580 000) 1

Každý kraj disponuje mobilními odběrovými jednotkami pro indikované případy.

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz

Statisticky to tedy znamená, že v metropoli existuje od úterý jedno místo pro zhruba 325 000 obyvatel. Například v Olomouckém kraji, který má obyvatel oproti hlavnímu městu necelou polovinu, je takových míst devět (jedno na 70000 obyvatel). Moravskoslezský kraj s počtem obyvatel odpovídajícím Praze disponuje také devíti (jedno místo na 133 000 lidí).

Přitom třeba Jihokorejci relativně zvládají boj s infekcí i bez celoplošné karantény a tvrdých restrikcí s negativním dopadem na ekonomiku hlavně kvůli vysokému počtu otestovaných obyvatel a následnému „trasovaní“ kontaktů a izolace nakažených osob.

Tamní lékaři si navíc pochvalují „drive thru“ testování.

Jak to vypadá? Řidiči jsou v autě izolovaní a pokud skutečně mají koronavirus, nepřijdou v nemocnici do kontaktu s jinými lidmi.

Personál odběrové stanice vybaven ochrannými pomůckami u „okýnka“ změří teplotu, vyplní s pacientem dotazník, provede výtěr z nosohltanu a při odjezdu ještě vydezinfikuje vůz.

Rychlejší a bezpečnější metoda

Test trvá maximálně 10 minut. Výsledky jsou zasílány textovými zprávami, obvykle následující den – nejpozději však do tří dnů. A celé je to zdarma, placené jihokorejskou vládou.

Takové testování si pochopitelně oblíbili také Američané, kteří jsou zvyklí z auta nakupovat nejen hamburgery a jiné jídlo, ale třeba jezdí i do „drive thru“ lékáren. Podobnou možnost jako v USA mají nyní i motoristé ve Velké Británii či Německu. Oproti uzavřeným klinikám je to rychlejší a bezpečnější metoda rovněž pro zdravotníky.

V Česku jsou „drive thru“ stanice spíše výjimkou potvrzující pravidlo – najdete je třeba ve Fakultní nemocnici Ostrava, Liberci, Pardubicích nebo v Brně i v některých menších městech.

Krizový štáb hlavního města Prahy navrhuje, že by zařízení na testování lidí z aut mohlo vzniknout na Výstavišti nebo ve Žlutých lázních. Radnice osmé městské části vytipovala ještě dvě místa – parkoviště u bazénu Šutka a točnu autobusů linky 152 v Čimické ulici.

„Je třeba, aby tyto stanice vznikly i u nás. Podepište petici, ať vláda vidí, že mezi občany je o tento typ testování zájem,“ píše Irena Stluková, autorka petice pro spuštění „fastfoodových“ testů na koronavirus.

„Velmi tento způsob podporujeme, je to užitečná věc,“ řekl Pražskému deníku Zbyněk Boublík, mluvčí Hygienické stanice hl. m. Prahy. „Naše paní ředitelka tuto možnost řeší na krizovém štábu, je to snad otázka dnů, kdy k něčemu podobnému dojde,“ dodal Boublík.

Jak na vlastní kůži vyzkoušela ředitelka Divadla Disk Tereza Sochová, v pondělí u odběrového místa ve střešovické nemocnici trvalo čekání ve frontě přes dvě hodiny. Pro Pražany ze severovýchodu města teď bude možná dostupnější testovací místo v nemocnici v Brandýse na Labem, kam se dá elektronicky objednat a v případě příznaků se lze nechat otestovat bez žádanky od lékaře. Cena vyšetření je 1250 korun a není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Problém je v kapacitě laboratoří

Primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN) pro Pražský deník zopakoval: „Město je připravené. Je schopné to rozjet. Problém přetrvává na straně kapacit laboratoři. Není to o formě odběru, či podobě testovacího místa. Je to otázka na ministerstvo zdravotnictví a jejich schopnost zajistit kapacity testovacích laboratoři.“ Magistrát si už dříve stěžoval na nedostatek testovacích sad a ochranných pomůcek.

Web Aktuálně.cz navíc zjistil, že švýcarsko-česká firma Lomina přišla s plánem dodat milion rychlotestů, které by se prodávaly v lékárnách či e-shopech a mohly by se používat jako doplněk k laboratorním testům. Přítomnost viru SARS-CoV-2 by si tak doma mohl zjistit skoro každý, kdo pociťuje příznaky. Nebo kdo se bojí, že v jeho případě nejde jen o běžné nachlazení či sezónní chřipku.

Vládní resort pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) na otázky redakce do uzávěrky článku neodpověděl.