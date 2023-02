„Aktuálně se podařilo vybrat cílovou částku čtyři miliony korun, za kterou nakoupím přes čtyřicet těchto zařízení a aktivní rušičku dronů,“ dodal.

Dobrovolný zdravotník z Bachmutu: Řidiči sanitek tady zažívají peklo

Samotné drony patří mezi neletální zbraně, tedy zbraně, jejichž primárním cílem není usmrtit protivníka. Napomáhají k mapování nepřátelské aktivity či vyhledávání raněných za pomoci upevněných termokamer.

„Sbírky jsou všeobecně jednoduchou metrikou, která odráží stále vysoký zájem dárců účastnit se konfliktu, pomoct a ideálně se osobně zapojit. Máme skvělou většinovou společnost, na kterou neměla proruská propaganda vliv. Stále vnímají naše působení na východě Ukrajiny jako zásadní pro pomoc sousedům a pro zastavení agresora,“ okomentoval štědrost dárců zakladatel kampaně.

Dodávku poveze zakladatel kampaně

Během sbírky jedou paralelně přípravy na dopravu vybavení přímo k jednotkám, které posílají oficiální žádosti. Následuje nákup dronů, jejich softwarová úprava a příprava potřebných dokumentů. Novou dodávku poveze na Ukrajinu sám zakladatel kampaně. Ten byl na Donbasu poprvé loni v červnu, dopravil humanitární pomoc a materiál českým vojákům sloužícím u dobrovolnického praporu Karpatská Sič.

„Čím lépe budou naši vojáci vybaveni a pravidelně podporováni, tím lépe budou odvádět svou práci, protože vědí, že je tam nenecháme a že je podpoříme. Čím lepší techniku budou mít k dispozici, tím větší budou mít taktickou výhodu oproti ruským okupantům,“ osvětlil svou motivaci.

Svíce, která vyhřeje celou místnost. Dobrovolníci z Čech pomáhají Ukrajině

Cesta na Donbas podle něj není jednoduchá, protože prvně je potřeba překročit byrokracii na hranicích s Ukrajinou, následně projet přes celou zemi a v neposlední řadě trefit časové okno, kdy Rusové neostřelují místa na trase a skladiště. Liberecký pilot dronů doposud nezažil vysloveně dělostřelecký přepad nebo přímý kontakt s nepřítelem.

Pilot dronů a zakladatel kampaněZdroj: Vozím drony na Ukrajinu

„Obavy vnímáme, je potřeba celou cestu brát vážně. Platí i určité zásady, které se musí dodržovat. Jednou jsme vezli dron k jednotce, která nás několikrát celé dopoledne varovala, ať si to rozmyslíme, že jsou tam nastoupené ruské tanky. Nakonec jsem uprostřed cesty zastavili a předávku přeplánovali,“ podotkl s tím, že každá cesta posouvá hranice očekávání. Po celou dobu cesty i setrvání na Donbasu řeší úplně jiné problémy než při té předchozí.

Nejtěžší okamžik pro něj představuje osobní zážitek vojáka, který mu svůj příběh vyprávěl se slzami v očích. Zažil dělostřelecký přepad, jenž trval několik hodin, přitom je sledoval ruský dron, takže nebylo možné se kamkoliv hnout. Někteří z jeho jednotky tento přepad nepřežili a on sám si myslel, že bude dalším na řadě. „Já na to neměl celkem žádnou adekvátní odpověď, protože jsem to nečekal a nevěděl jsem, co na to říct, jak ho uklidnit,“ svěřil se Radim.

Několik front války na Ukrajině

Jeho cílem je pomoci ukrajinským civilistům a být „dobrým sousedem“. Rusko podle něj zbraněmi rachotí dlouho, a proto se rozhodl postavit proti zlu. Zároveň podotýká, že samotná válka má několik front, z nichž se některé odehrávají i na území České republiky.

„První z nich je dezinformační, proruská a druhá je ta kybernetická, která útočí na počítačové systémy našich podniků, či se masově rozesílají e-maily. Většinová společnost je prozápadní a umí si ověřit fakta, nebo jim stačí jednoduché ukazatele, které se v dezinformacích nacházejí,“ zdůraznil.

Rusko plánuje velkou ofenzivu. Může začít už 24. února, tvrdí ukrajinský ministr

Ztrátu času vidí v komentování různých zpráv a názorů, které přináší mylné informace. Podle něj jim většinou věří lidé s nižší schopností rozlišovat původ a obsah informací, jimž stačí jednoduchá odpověď a neumí si ověřovat fakta a statistiky. „Skutečnost je taková, že ruská, ukrajinská i česká společnost mají své skvrny. Jenom ta ruská má smůlu v tom, že její představitelé zabíjejí civilisty na jiném území, odvážejí děti na své území a zavírají své lidi pro politicky nevhodné komentáře a postoje,“ uzavřel.