Další důležitý krok v rekonstrukci více než sto let starého železničního mostu přes Hracholuskou přehradu na Tachovsku učinili stavaři v minulých dnech. Přetočili druhou ze tří ocelových konstrukcí, které se na mostě kompletně mění.

Ačkoliv původně mělo být vše hotovo do konce února, podle Petra Žákovce ze Správy železniční dopravní cesty stavba pokračuje podle plánu. „Termín dokončení byl ale posunut na závěr dubna,“ uvedl a vysvětlil, že zpoždění vyplynulo z nutnosti přepočítat korozní nosnost staré konstrukce, aby mohla být provedena výměna konstrukce otáčením.

„Tato technologie je evropským unikátem,“ dodal. Otáčení prvního bloku trvalo v říjnu tři a půl dne, na druhou část potřebovali stavaři zhruba dva dny. Poslední ocelový blok plánují přetočit v polovině března.

Opravený Pňovanský most přes přehradu dovolí také vlakům jezdit rychleji. Čas jízdy vlaků přes Pňovany do Bezdružic by se mohl zkrátit o pět minut. „Počítáme se zvýšením frekvence provozu na trati a od roku 2021 by na trať měly vyjet modernější, pohodlnější a rychlejší motorové vozy,“ uvedla Marcela Benediktová za POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy).

Sjezd hobbyfotografů

Otáčení konstrukce začalo už v neděli, kdy se sem sjela řada hobbyfotografů a pozorovatelů z řad laické veřejnosti. Mezi sledujícími byli také Monika Jansová a Eduard Nevěčný ze Stříbra, kteří přijeli vlakem. „Spojili jsme to jako zajímavý výlet s pěší cestou zpět. Je to opravdu podívaná, kterou jen tak asi už neuvidíme. Navíc je nádherné počasí, pořád sněží, takže se těšíme i na krásných třináct kilometrů do Stříbra bílou krajinou,“ uvedli.

Rekonstrukce mostu stojí zhruba 110 milionů korun a kromě výměny celé ocelové konstrukce zahrnuje také opravu mostních pilířů.

Viadukt budou moci užívat pěší i cyklisté, podél konstrukce povede pro ně speciální lávka, na kterou bude na březích navazovat nová cyklostezka. Investorem lávky pro pěší a cyklisty je Plzeňský kraj, konstrukce včetně příjezdové cesty bude stát 12 milionů korun.