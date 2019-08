„Je to jediné místo v centru Ostravy a okolí, kam se dá s dětmi zajít a kde se vyblbnou.“ Tak mnozí rodiče popisovali Dětský ráj v Komenského sadech, když vyvstala obava, jak to bude s jeho provozem dále.

I proto už před lety bylo rozhodnuto o výstavbě druhého, menšího Dětského ráje v Sadu Milady Horákové za domem kultury. Byť i jen občasní návštěvníci parku si museli všimnout, že dětské hřiště tam už stojí – hned vedle minigolfu, jehož revitalizace byla předvojem celé akce. U hřiště se následně vybudovaly cvičící prvky pro seniory.

Na další etapu Dětského ráje se však čeká. Důvodem je administrativní chyba úředníků ostravského magistrátu. „Měl stát už dávno, ale někdo lokalitu zařadil do území pro soutěž na koncertní síň. Místo soutěžení zhotovitele se vše muselo zastavit,“ řekl Deníku moravskoostravský opoziční zastupitel za KSČM Vít Macháček.

TAK JAK TO BYLO?

„Že by Dětský ráj 2 měl něco společného s koncertní síní, si nemyslím. Slyším o tom poprvé,“ reagovala investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO). „Projekt jsem viděl, nyní jej řešíme. Nemám pocit, že by měl areál zasahovat do území pro koncertní síň,“ dodal i moravskoostravský radní pro architekturu a veřejný prostor Lukáš Jansa (Piráti).

Bývalý místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Dalibor Mouka (Ostravak) však jejich domněnky rozporuje. „Území bylo tehdy rozhodně chybou úředníků na magistrátu zahrnuto v lokalitě pro plánovanou výstavbu koncertní síně, proto tehdy útvar hlavního architekta nevydal kladné koordinované stanovisko k realizaci poslední etapy Dětského ráje 2, která počítala s výstavbou budovy se zázemím,“ prohlásil Mouka, podle něhož architekti koncertní síně dostali k dispozici celé území i s nově vybudovaným hřištěm, čímž se dokončení nejméně o rok pozdrželo.

CO TAM BUDE?

Architekti se ve svých plánech lokalitě patrně vyhnuli, nevyužité prostory jsou každopádně opět volné. Kdy bude vše hotovo? „Máme dokončenou projektovou dokumentaci a musíme se rozhodnout, kdy stavbu, která není nikterak náročná, zrealizujeme,“ uvedl radní Lukáš Jansa s tím, že předpoklad dokončení je v příštím roce.

Areál Dětského ráje „2“ nebude tak rozsáhlý jako ten v Komenského sadech. U stávajícího hřiště vznikne kavárna s vizuálně zajímavě řešenou terasou a venkovní posezení pro děti. Rozpočet prozatím není znám.