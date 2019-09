Češi jsou milovníci jídla. Kulinářské pořady a reality show patří k nejsledovanějším a máme i své kuchařské super stars. Jenže, v zemi Zdeňka Pohlreicha je dnes ve skutečnosti problém najít kvalitního kuchaře. A také mladí lidé se do oboru příliš nehrnou. Proč? Málo peněz za hodně dřiny.

Zdeněk Pohlreich, jeden z nejznámějších kuchařů v Česku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Kuchař jde často po vyučení raději pracovat do korporátní firmy, kde si mnohdy vydělá více, než v klasické restauraci, a také tam nepracuje o víkendech a večerech. Na druhé straně, při nízkých cenách v restauracích, na které jsme tady u nás zvyklí, nemohou restauratéři uspokojit platové požadavky kuchařů, protože by museli výrazně zvednout ceny pokrmů. No a to by vedlo k tomu, že by neobstáli v konkurenci. Je to takový začarovaný kruh,“ odpovídá poměrně jasně Michaela Pacanovská, ředitelka Vyšší odborné a Střední školy Dakol v Petrovicích.