Jde vlastně už o druhý pokus, ten první realizovaný zhruba před rokem se bohužel nepodařil na sto procent, hráz netěsnila. Všichni teď věří, že druhé kolo prací skončí úspěšně a posléze napuštěná nádrž bude opět sloužit k ochranným i rekreačním účelům. „Doufám, že tentokrát se celá věc podaří a hráz bude v pořádku,“ říká ke stavbě starosta Drahan Milan Marek.

Rybník podle něj s oblibou lidé využívají k rekreaci a odpočinku a to teď není možné. Příští rok by ovšem mělo být už vše jinak a nádrž by opět mohla být vyhledávaným cílem výletníků.

„Práce budou dokončeny zhruba v polovině měsíce října. Hned poté začneme vodní nádrž v závislosti na hydrologických podmínkách plnit,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová s tím, že právě prováděné druhé kolo revitalizačního snažení přijde na necelé dva miliony korun.

„V okolí bezpečnostního přelivu a v navázání na původní těleso hráze již byla odkopána propustná zemina a aktuálně jsou, dle projektové dokumentace, prováděny drobné korektury na monolitických konstrukcích, které zamezí nežádoucím průsakům. Následně dojde k postupnému dosypávaní a hutnění jílovitopísčité zeminy v celém okolí přelivu,“ popsala Kučerová současnou situaci panující na stavbě.

Stojí za to připomenou i skutečnost, že v rámi prvního kola prací uskutečněného před rokem došlo také k vytěžení sedimentů ze dna vodní nádrže, čímž došlo k obnově retenční a akumulační funkce vodní nádrže.

Oddechnou si i živočichové

Na to, až bude rybník znovu opravdu v pořádku a plný vody se už těší třeba i Jiřina Svobodová, jejíž rodina vlastní u rybníka dva pozemky.

„Dění kolem rybníka i samotné opravy pečlivě sleduji a jsem moc ráda, že práce postupně pokračují. Snad tentokrát vše klapne,“ míní Jiřina Svobodová s tím, že si jistě „oddechnou“ i vodní živočichové. Právě ti totiž teď doslova jen přežívají v malé části rybníka, který zůstal naplněný vodou právě pro ně.