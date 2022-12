Pro někoho obyčejný nákup, pro lidi v nouzi sváteční hostina. „Tak tuhle vynikající šunku, kterou jsem si narvala bez okolků do pusy, jsme mívali na základce, k tomu rohlík s máslem. Byla to nejlepší svačinka, kterou jsem kdy mohla jíst. A až teď mi došlo, kolik jsme toho dostali. Třeba moje milovaná okurka? A kafe? To je prostě pecka,“ řekla samoživitelka Alena, která dostala od nadačního fondu nákup zadarmo.

Pomoc seniorům v nouzi



Nadační fond Příběhy bude moc rád, když na mail podpora@nfpribehy.cz napíšete, až bude někdo nad 70 let ve vašem okolí potřebovat pomoci. Jídlo fond platí ze soukromých i firemních darů, takže i tohle je cesta, jak být součástí.

Dymáková, kterou mají Pardubáci spojenou s filmem Krychlič nebo Šmejdi, rozváží v předvánočním čase po Pardubicku jídlo. „Protože pocházím z Hradce Králové a z Pardubic pochází moje babička, na východě se pořád cítím doma, proto jsme začali právě tady,“ vysvětlila novinářka Dymáková.

Šetří na jídle a v domě svítí baterkou. Důchodci přesto nezvládají zaplatit účty

Dříve se její spolek zaměřoval na samoživitelky a na autentické zpovědi lidí. Nyní pomáhá i osamoceným seniorům. „Startovali jsme s částkou 500 000 korun, kterou nám věnoval soukromý dárce z Prahy, který mé aktivity sleduje dlouhodobě. Tato částka je určena na potraviny, drogerii a další potřebné věci,“ přiblížila začátky projektu Dymáková.

Ta paní nemá nic

Tým kolem Nadačního fondu Příběhy překvapilo, kolik lidí má zájem pomáhat seniorům. Vlna solidarity se zvedla i na sociálních sítích potom, co organizace zveřejnila příběh 73leté ženy, která musí vyjít s důchodem 7 200 korun. A místo masa a léků kupuje raději potravu pro svého pejska. „Dostali jsme tip na jednu seniorku, která je v mimořádně špatné situaci. Vstupní informace byla: „Ta paní nemá nic. Ale vůbec nic,“ zveřejnila část příběhu Dymáková. I této ženě fond pomohl zajistit jídlo, léky i pomoc do budoucna. „Úžasný nápad. Děkujeme za to, co děláte. Nedalo mi to a už jsem také přispěla,“ ocenila pomoc Pardubačka Jana.

Nadační fond Příběhy



Nadační fond Příběhy založila novinářka Silvie Dymáková spolu se svým partnerem, dramaturgem Petrem Bělíkem. Ti se od roku 2018 věnují pomoci samoživitelům a samoživitelkám. V roce 2022 své aktivity rozšířili o podporu seniorů.

Problémem může být pro staré lidi i obyčejný nákup jídla nebo léků. Projekt se soustředí na lidi, kteří žijí na vesnicích, kde často není obchod ani rodina, která by se o starého člověka postarala. Proto Nadační fond Příběhy nyní rozváží důchodcům v nouzi nákupy v hodnotě asi dvou tisíc korun. „My chceme seniorům dopřát také maso, šunky, sýry nebo máslo. Tedy věci, na které jim velmi často již nezbývají peníze,“ přiblížil tým nadačního fondu.

Tašky s nákupem už vykouzlily úsměvy na tvářích ve Chvaleticích, Čepí, Vysoké nad Labem i Hradci Králové. „Největší radost jsem měla z termixů. Neměla jsem je roky, stojí moc peněz,“ řekla důchodkyně z Hradce Králové.

Musí jim být přes 70 let

Nadačnímu fondu pomáhají vytipovat konkrétní lidi i starostové obcí. „Do ostatních míst se také po novém roce ještě jednou vrátíme. V plánu jsou také Řečany nad Labem, kde s paní starostkou ladíme detaily,“ přiblížila Dymáková. Podmínkou je pouze to, že člověku musí být nad 70 let. Dobrovolníci pak razí pravidlo, že nákupy předávají vždy z ruky do ruky.

Více než čtvrtina českých domácností si může dovolit jen základní potraviny

Organizace připomíná, že pomoci může každý. Nebát se říci o pomoc můžou i kluby důchodců, starostové obcí i sousedé. „Podívejte se kolem sebe, a pokud znáte někoho nad 70 let, kdo žije sám a není na tom finančně dobře, dejte nám, prosím, vědět. Pomůžeme. Ideálně se ozvat na mail podpora@nfpribehy.cz a my se ozveme a domluvíme podrobnosti,“ vyzval Nadační fond Příběhy.

Senioři nad 65 let, kteří žijí sami, patří podle dat Českého statistického úřadu po samoživitelkách k druhé nejčastější skupině, která má problém vyjít s penězi. Ženám v seniorském věku se vede hůře než mužům, protože oproti nim měly výrazně nižší mzdu, a tudíž mají i nižší důchod.