Ačkoliv je pyrotechnika na seznamu zakázaných předmětů, stává se, že se v ochozech hokejových stadionů čas od času objeví. Nová bezpečnostní technologie by měla dalším pokusům o skryté pronášení jakýchkoliv zakázaných předmětů udělat přítrž. A to i přesto, že jsou fanoušci často vynalézaví ve skrývání a zároveň nechtějí být dlouho zdrženi na vstupu.

V rámci komplexního projektu Bezpečná budoucnost sportovních stadionů bude v Jihlavě otestována celosvětově unikátní technologie. Nese název Argon a jde o produkt finské společnosti Asqella Oy, který umí detekovat předměty pod oděvem člověka za běžné chůze, aniž by kontrolovaná osoba cokoliv tušila. „Je to unikát, který nikde jinde na světě nenajdete,“ uvedl jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban. Kde přesně se novinka nachází ale neprozradil. „Je to v aréně,“ řekl s úsměvem. Jisté je, že je již instalována.

Přístroj pracuje podobně jako infrakamera s teplem lidského těla, a přestože „vidí“ pod oblečení, zobrazuje jen siluetu, žádné detaily. Velkou výhodou je, že nová technologie zvládne zkontrolovat osmnáct set osob za hodinu. To je třikrát více než tradiční bezpečnostní rámy. Využití by mohla najít také u terminálů veřejné dopravy nebo ve velkoskladech s elektronikou, kde se majitelé potýkají s krádežemi ze strany agenturních zaměstnanců.