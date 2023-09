Jedním podpisem tak rodina přišla o celých 210 tisíc korun. Za tuto částku dostali pouze to, že kancelář stáhla dům ze své nabídky. O pár dní později už ale v nabídce dům byl za cenu asi o půl milionu nižší. „Před podpisem blokační smlouvy jsme se realitního makléře dotazovali na historii domu, ale o žádné takto strašné několikanásobné vraždě nám nic neřekl,“ dodala Halina.

Vzhledem k citlivosti případu a také dalším možným rodinným problémům nechtěla žena zveřejnit celé své jméno. Deník jej ale zná. „Kdybychom věděli, co se v domě stalo, nikdy bychom o dům neprojevili sebemenší zájem,“ dodala žena.

„Když jsme se dozvěděli, co se v domě stalo, byl to pro nás naprostý šok. Dům je pěkný, ale jsme hluboce věřící rodina a i farář nám doporučil v domě raději nebydlet,“ svěřila se Deníku paní Halina.

Rodina se obrátila na advokáta. Ten realitní kanceláři poslal předžalobní výzvu, aby rodině peníze vrátila, protože jí zamlčela důležité informace, které byly důležité při rozhodování o koupi.

„Kancelář se v tomto případě k rodině zachovala minimálně nemorálně. Chápu, že měli s vyřizováním prodeje své výdaje, ale není možné, aby se zachovali takto nekompromisně,“ řekl Deníku jihlavský advokát Aleš Čáp.

Video: dům ve Stonařově na Jihlavsku.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Ten si uvědomuje, stejně jako paní Halina, že má kancelář navrch. Ve smlouvě, kterou rodina podepsala, je totiž napsáno, že v případě odstoupení od nákupu domu, propadá realitní kanceláři celá částka vyplacená za blokaci domu. I přes intervenci právníka se odmítá realitní kancelář s rodinou dohodnout. Proto se rozhodli podat trestní oznámení pro podvod. „Mohu potvrdit, že jsme trestní oznámení tento týden přijali,“ potvrdil Deníku jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Současná majitelka nemovitosti odmítla okolnosti prodeje komentovat. Makléř Tomáš Jelínek, který s rodinou prodej vyřizoval, odkázal na vedení firmy. Realitní kancelář MM Reality slíbila vyjádření během čtvrtka. Ani po urgencích ale vyjádření do redakce nepřišlo.

Dům se stal dějištěm strašlivého zločinu v roce 2001. Rodiče a jejich dcera se tehdy stali oběťmi mladíka, který se nesmířil s tím, že se s ním dívka rozešla. Do domu vlezl potají přes sklepní prostory. Poté, co ubodal otce a matku, čekal v domě na jejich dceru a její sestru, které se vracely z diskotéky. Expřítelkyni po jejím návratu domů zastřelil puškou, kterou našel v domě. Její sestře se podařilo uniknout. Mladík nakonec v domě spáchal sebevraždu. „Bylo to něco hrozného, ještě dnes mi z toho naskakuje husí kůže,“ zavzpomínala jedna ze sousedek.

Podle ní je dům od té doby prokletý. „Dcera, která přežila, pak v domě žila se svým přítelem asi deset let. Měli spolu děti, ale přítel měl nakonec dům prošustrovat v hazardu. Dům jim nakonec sebrali a museli se odstěhovat. Paní, která pak dům koupila, věděla, co se tam stalo, ale nevadilo jí to,“ dodala sousedka.