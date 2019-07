Kdo a proč dokázal shromáždit přes tisíc panenek, většinou uvázaných za krky a bezmocně se třepetajících ve větru? Je to snad ze stejného důvodu jako na Ostrově panenek v Mexiku, které bylo zařazeno mezi sedm nejděsivějších míst na světě? Nebo jde o vyznavače tajemného kultu voodoo z Haiti, kam ho přinesli otroci z Afriky?

O kult voodoo, který je založeno na černé magii se nejedná. Právě naopak. Majitelem a tvůrcem je totiž performer Lubomír Votava, který z nich čerpá pozitivní energii. „Panenky jsou médium, z kterého na mě přechází energie. Když zapálím svíčku a dívám se do očí některé z nich, vidím v jejích očích dítě, které si s ním před sto lety hrálo,“ upřesňuje důvod své strašidelné sbírky pan Votava. „Panenky mají souvislost s mým dětstvím, protože prateta za války posílala mojí mámě do Čech panenky. A já je později vyslídil na půdě a oblíbil si je,“ dodává.

A kde vlastně všechny ty panenky sbírá? „Od lidí, po půdách, vyhozené do kontejnerů a dokonce se mi stává, že se ráno probudím a na mostě před domem sedí několik panenek, které mi nosí lidé ze širokého okolí.“ Pan Votava z panenek neutírá prach, nečistí je, aby neztratily svoje kouzlo. Nechává je venku na sluníčku a dešti, aby chytly patinu. Když je panenka vlivem počasí ve špatném stavu, odnese ji na půdu. „Je v ní zaklet život dítěte, které si s ní hrálo, a tak jim musím dopřát klid,“ dodává vášnivý sběratel.

Lubomír Votava je trojnásobným R(r)váčem. Rváčem s velkým R, protože po ukončení politické kariéry se natrvalo usadil v obci Rváčov. Rváčem s malým r proto, že se dokáže porvat za své názory, včetně politických. A do třetice je nebo alespoň byl rváčem skutečným. Jako asistent, poradce a bodyguard republikána Miroslava Sládka napadl reportéra TV Nova Marka Vítka, poté byl celostátně hledán a po deseti dnech zatčen v budově parlamentu, kde se zabarikádoval.

Za atrakcí nemusí až do Mexika

Část lidí v obci aktivity vášnivého sběratele vítá, jsou rádi, že něco jako „Ostrov panenek“ v Mexiku mají přímo doma. Část se ale těchto aktivit bojí, někteří mluví o recesi či dokonce ostudě vesnice. Lubomír Votava přiznává: „Několik lidí mi řeklo, že je to natolik odpudivé, až je to přitahuje.“

Podle psychologů někdejší Sládkův „bijec“ prostřednictvím sbírání panenek bojuje se svojí temnou tváří a potlačuje tak agresivitu. Je dokonce možné, že tato aktivita je odrazem jakési fantazijní agresivity a není vyloučen nějaký další nežádoucí čin. On sám tvrdí, že dalším důvodem pro sbírání panenek je přilákat lidi, přes které se jeho názory dostanou na veřejnost.

Co říci závěrem o člověku, kterého chtějí někteří poslat za mříže nebo alespoň na psychiatrii a jiní ho obdivují? Dokonce jedna studentka o něm píše diplomovou práci? Je to blázen, nebo vizionář? Anebo obojí? Tak na to si každý musí udělat názor sám. Skutečností zůstává fakt, že na místě, kde i tvůrci hororů Alfredu Hitchcockovi by se asi zježilo hrůzou veškeré ochlupení na těle, pan Votava ochotně vítá každou návštěvu.