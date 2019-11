Bezplatnou dopravu až před hrob letos návštěvníkům zajistil Ústřední hřbitov. Minibus jezdí každý den v dvacetiminutových intervalech a zastavuje na znamení. Nástup i výstup je možný u brány ve Vídeňské ulici. „Autobusovou dopravu jsme zavedli proto, aby lidi nechali auta doma. Minibus je díky početným zastávkám zaveze do sto metrů od hrobu,“ vysvětlila ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.

Podle mluvčího brněnských strážníků Jakuba Ghanema můžou lidé zejména v sobotu očekávat v okolí hřbitovů kolony. „Právě kvůli velkému náporu aut se může stát, že lidé nakonec zaparkují až stovky metrů od hřbitova,“ uvedl. Na auta zaparkované na parkovišti hřbitova bude dohlížet několik hlídek, které budou zároveň usměrňovat dopravu.

Ochrání je před krádeží. Hlídky strážníků budou kontrolovat hlavně vnitřní areál hřbitovů. „Setkáváme se s příležitostným okrádáním návštěvníků, kteří právě nevěnují pozornost svým věcem. Například když opečovávají hrob, “ vysvětlil Ghanem. V případě, že podobná událost nastane radí, co nejrychleji přivolat strážníky. Kromě hlídek budou na lidi dohlížet i desítky kamer nebo policisté v civilním oblečení. „Celý probíhající týden posilujeme dohled nad bezpečností. Věnujeme se dopravě i prevenci krádeží,“ uvedl David Chaloupka z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Pracujícím vyjdou vstříc. V období do 3. listopadu mohou lidé využít také rozšířené otevírací doby hřbitovů. Na Ústředním hřbitově a na hřbitově v Židenicích bude otevřeno od rána od sedmi hodin, do sedmé hodiny večerní. Příměstské hřbitovy budou otevřeny až do devíti večer. „Snažíme se tím reagovat na požadavky lidí, kteří jsou kvůli práci časově vytížení,“ vysvětlila Říhová.

Na poslední chvíli. Stánky se svíčkami a květinami u hlavního vchodu Ústředního hřbitova otevírají v sedm hodin a končí jednu hodinu před zavírací dobou hřbitova. Podle Milady Řezníkové, která tam má na Ústředním hřbitově pohřbené oba rodiče je to dobrá varianta pro ty, co nestíhají. „Kytici asi koupím dopředu, ale pokud bych nestíhala, je dobré, že ji můžu koupit i na místě,“ uvedla.

Autoři: Barbora Nešporová, Simona Chlupová