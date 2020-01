„Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na provázanost obou záměrů rozhodlo, že ŘSD má připravit jednu společnou dokumentaci pro EIA. Požadují také zpracování hlukové a rozptylové studie a návrh opatření, která by měla omezit negativní hlukové a imisní dopady na okolí. Mezi další požadavky patří zpracování studie vlivu stavby na klimatický systém a její odolnosti vůči klimatickým změnám nebo návrh opatření pro ochranu nadzemních a spodních vod,“ cituje agenturu ČTK web Zdopravy.cz.

Podle plánů má mít více než osmikilometrový úsek 519 šest pruhů, tři mimoúrovňové křižovatky a 18 mostních staveb včetně mostu přes Vltavu. Kromě Suchdola a Březiněvsi stavba zasáhne do městských částí Praha 8, Dolní Chabry, Ďábilce a do středočeské obce Zdiby. Podobu úseku 518 zveřejnila státní instituce loni v září: ŘSD počítá s úsekem dlouhým 8,26 kilometrů v šestipruhovém uspořádání. Podle plánu mají být na trase čtyři mimoúrovňové křižovatky a téměř dva kilometry okruhu mají vést pod zemí v tunelu Suchdol. Odhadovaná cena? 12,5 miliardy korun.

Oba úseky by měly být podle dokumentace uvedeny do provozu společně. Ale těžko říct, zda se dodrží slibovaný termín. Dostavba Pražského okruhu je už několik let ožehavým tématem mezi komunálními i celostátními politiky, soudy musely řešit žaloby. Kdysi se psalo o tom, že pozemky už předem vykoupili spekulanti. Dosud stát všechny nevlastní.

Celá Praha potřebuje vnější okruh jako sůl

Teď se navíc v rámci připomínek proti zmiňovanému záměru už vyjádřila obec Horoměřice, které se nelíbí zvýšení hluku a množství zplodin. Kriticky se k záměru vyjádřily také Zdiby, městské části Nebušice, Lysolaje, Suchdol, Ďáblice, Dolní Chabry a několik místních spolků. Naopak magistrát, Praha 6 a Středočeský kraj se vyjádřily kladně.

Pražský okruh

Vnější silniční okruh hlavního města by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je nyní zhruba polovina.

„Celá Praha potřebuje kompletní vnější okruh jako sůl. A nekonečné kolony v Patočkově a dalších ulicích vedoucích do tunelu Blanka jsou jasně viditelným důkazem, že severozápadní okruh pomůže hlavně Praze 6!“ napsala druhý den nového roku radnice šesté městské části na oficiální facebookovou stránku.

„Před 82 lety, kdy byla navrhnuta trasa okruhu, která se nyní připravuje, byla Praha poloviční, takže tenkrát by okruh vedl skutečně okolo Prahy. Dnes by to nebyl okruh kolem Prahy, ale skrz Prahu,“ oponují zástupci občanského spolku Veleslavín-Vokovice k životu.

Starostové malých městských částí na severu města dlouhodobě požadují posunutí trasy okruhu mimo území metropole. Proti plánovanému trasování padlo i několik žalob. Magistrát před časem nechal možnost posunutí trasy více na sever prověřit. Analýza Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) však ukázala, že nová varianta by zabrala dvakrát více cenné půdy a zároveň vyžadovala změnu územních plánů několika obcí. Vedení metropole proto změnu trasy označilo za nereálnou a odmítlo ji.