Jednou z možností, jak kapacitu alespoň částečně navýšit, je podle Šolce propojení sousedících zahrad Arnoldovy vily, vily Löw Beer a právě vily Tugendhat. „Pak máme v plánu i jiné prohlídky. Například komentované venkovních prostorů, kdy návštěvníci mohou nahlédnout dovnitř a dostanou odborný výklad. A nebo zkrácená prohlídka technologického podlaží a technologie vily,“ zmínil ředitel.

Jedinečný symbol města

Podle primátorky Markéty Vaňkové je vila jedním z neodmyslitelných symbolů města. „Dělá nám skvělé jméno po celém světě,“ ocenila.

Ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava Martina Grůzová míní, že zápis na seznam světových unikátů přináší památce velkou prestiž. „Zahraniční návštěvník vyhledává v destinaci památky Unesco zejména proto, že dávají jistý příslib jedinečnosti," naznačila.

Návštěvnický zájem o funkcionalistickou Vilu Tugendhat se výrazně měnil. V roce 2000 tam zavítalo necelých osm tisíc turistů, o devatenáct let později jich pak bylo už rekordních téměř šedesát tisíc. „Letos do konce listopadu přišlo 32 684 návštěvníků, ale prohlídky byly možné až od června,“ připomněl mluvčí vily Petr Dvořák. Podobný počet turistů, kteří zavítali do vily, byl kvůli covidu i loni.

Výročí dvaceti let od zápisu na seznam památek Unesco se správci této památky rozhodli oslavit uspořádáním zvláštních prohlídek v termínech 26. a 31. prosince. V prodeji jsou od čtvrtka. Návštěvu nevšední stavby zatím nestihla Brňanka Pavlína Hubačková.„Několikrát jsem to plánovala, ale nikdy mi to nevyšlo. Určitě patří mezi jednu z největších dominant města," řekla.

Správci této památky chtějí budovu více zpřístupnit také hendikepovaným lidem. Ve finální fázi je příprava tabletů s výkladem v českém znakovém jazyce pro klienty se sluchovým postižením. „Snažíme se pracovat i se zrakově postiženými. Děláme vzdělávací programy pro děti," uvedl ředitel Šolc.

Vila vznikla podle návrhu Ludwiga Miese van der Rohe v letech 1929–1930 pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovy. Rodina stavebníků tam bydlela do sklonku roku 1938, kdy emigrovala před nacisty. „Za okupace objekt zkonfiskovaly německé úřady, od roku 1945 tam působila taneční škola a v padesátých a šedesátých letech byl využíván jako zdravotnické zařízení pro léčebný tělocvik,“ napsal v Internetové encyklopedii dějin Brna historik Jiří Vaněk.

Od roku 1980 je dům ve vlastnictví města Brna, přístupný veřejnosti pak od roku 1994.

Vila byla také svědkem významné události historie. V srpnu 1992 se tam uskutečnila jednání o rozdělení Československa mezi Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem. U kulatého stolu ve vile Tugendhat byla také podepsána smlouva o rozdělení státu.

Představitelé Brna podporují také další turisticky atraktivní místa ve městě. „Chystáme rekonstrukci Měnínské brány, zvýšený zájem o naše město jistě přinese i multifunkční hala a Janáčkovo kulturní centrum," míní Vaňková. Chce pokračovat také v masivní podpoře letních kulturních aktivit.

Vila Tugendhat



- postavená v letech 1929 a 1930 podle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe



- od 16. 12. 2001 na seznamu světového dědictví Unesco



- od roku 1995 národní kulturní památka



- 2021: 32684 návštěvníků do konce listopadu (prohlídky od června)



- 2020: 38086 návštěvníků (vila uzavřena od března do června a od října do prosince)



- 2019: 58972 návštěvníků