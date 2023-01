Území, kde funguje rezidentní parkování, je mnohonásobně větší než v době, kdy systém začínal. „Rozšiřujeme oblast, tím pádem potřebujete spádově více aut. Už nejsme schopní to odjezdit. Také přibývá více pokut, které musí někdo zpracovávat. Jsou potřeba další lidé a objem dalších činností," řekl Kratochvíl.

O nákupu třetího vozu zatím není rozhodnuto. Jednou z možností, kterou vedení města prověřuje, je také zapůjčení jednoho či dvou aut z Prahy, které mají lepší technologie. „Naše auta fungují tak, že nasbírají data a večer pak celý sběr vysypou do nějakého koše. Ale dneska už existují i online technologie, které předávají data v průběhu celého dne," nastínil Kratochvíl. Než auto koupí, chtějí si technologie nejprve vyzkoušet a zvažují alternativy.

Nyní systém funguje tak, že auto nasnímá registrační značky zaparkovaných vozidel, ty se poté porovnávají s údaji v databázi a na magistrátu zjišťují, zda ke konkrétní registrační značce evidují rezidentní nebo abonentní oprávnění či uhrazení návštěvnického poplatku za parkování. „Pokud systém registrační značku ani s jedním z údajů nespojí, pracují s informací dále pracovníci odboru dopravněsprávních činností, kteří případně řeší následnou pokutu," přiblížila Anna Dudková z tiskového odboru magistrátu.

Rozšíření modrých zón v roce 2023:



5. 6. 2023 o oblasti 1-22 (Červený kopec), 1-23 (Polní), 1-24 (Jílová)



14. 8. 2023 o oblast 1-17 (Lerchova)



9. 10. 2023 o oblasti 1-18 (Rezkova), 1-19 (Neumannova), 1-20 (Žlutý kopec)



30. 10. 2023 o oblasti 1-26 (Pšeník), 1-27 (Dvorského)

V letošním roce se rozšíří systém takzvaných modrých zón o devět oblastí v městské části Brno-střed, například se jedná o Žlutý nebo Červený kopec. Budou spadat do zóny C, kde platí regulace v pracovní dny od pěti hodin odpoledne do šesti ráno. V současné době už připravují na magistrátu harmonogram na rok 2024.

Podle starosty Brna-středu Vojtěcha Mencla zavedení rezidentních zón zlepšilo možnosti parkování v daných lokalitách pro tamní obyvatele. Podporuje rozšiřování i do částí, kde doposud zavedeno nebylo.

„Ukazuje se, že je to potřeba. Tím, že jsou modré zóny jen v některých oblastech, přesouvají se auta na místa, kde ještě zavedené nejsou," podotkl Mencl.

V oblastech v širším centru města chce vedení centrální městské části zavést, aby regulace platila čtyřiadvacet hodin denně. „Žádají nás o to místní obyvatelé. S novým vedením Brna jsme o tom ještě nejednali, ale předpokládám, že diskuze o tom bude v nejbližší době," doplnil.

Mapa modrých zón v Brně s rozšířením v roce 2023.Zdroj: Magistrát města Brna

Například Brňan Jan Navrátil žijící v Botanické ulici v centru Brna se svěřil, že právě parkování bylo hlavním důvodem, proč si měnil trvalé bydliště. „Ovšem v podvečerních hodinách je u nás problém zaparkovat i pro rezidenty. Je plno. Tady by asi pomohly parkovací domy," míní. Stavba jednoho má začít na jaře v Šumavské ulici. Nabídne přes pět set parkovacích míst.

Rezidentní parkování funguje také v části Žabovřesk, Králova Pole nebo Brna-severu. Výše pokuty za špatné parkování v modré zóně je čtyři sta korun. „Momentálně je v systému registrovaných 1876 abonentů (podnikatelů pozn. red.) a 30476 rezidentů (obyvatel žijících v oblasti - pozn. red.)," sdělila Dudková.