Roční poplatek za parkování přijde Svitavákům, kteří žijí v centru, přehnaný.

„Dřív jsem si koupil roční známku a měl jsem klid. Momentální cena roční známky je pro nás, co tu bydlíme, vysoká. Takže lítáme kolem náměstí a hledáme, kde parkovat. Jenže takto uvažuje mnoho lidí. Já bych pro trvale bydlící snížil cenu známky,“ podotkl Petr Urbánek.

Za první auto v domácnosti zaplatí lidé z domů na náměstí pět tisíc korun za rok, což vychází na zhruba 14 korun na den. Za druhé a každé další auto činí poplatek osm tisíc korun. Nový ceník platí ve Svitavách od ledna a už nyní i radní připouštějí, že uvažují o snížení cen.

Podmínky parkování na náměstí ve Svitavách jsou předmětem velké kritiky místníchZdroj: Fcb Svitavy OPEN

„Poplatek za rezidentní parkování je věcí diskuze a určitě je třeba revize,“ potvrdil svitavský radní Ondřej Komůrka.

Ceník parkovného vznikal ještě v minulém volebním období. „Celodenní parkovací známka bude stát na rok pět a osm tisíc korun na jedno auto. Kdo z nás má auto celý den za dvacet korun pod kamerami? Je to v podstatě hlídané parkoviště. Částka je vysoká, ale cílem je, aby tam byla jenom auta těch, kteří tam potřebují stát, a ne aby to bylo dlouhodobé parkoviště jako dnes,“ vysvětlil před časem starosta Svitav David Šimek. Stání zdarma je na náměstí nově o víkendech, svátcích a ve všední dny od 17 do 8 hodin ráno.

"Pro rezidenty s trvalým bydlištěm kompromis najdeme okolo dvou nebo tří tisíc korun,“ uvedl opoziční zastupitel Svitav Jaroslav Kytýr.

Možné úpravy projedná nová dopravní komise města. „Byl jsem v dopravní komisi v minulém volebním období, takže jsem spolutvůrcem ceníku. Každý se poučí z reakce lidí. Za hnutí ANO jsme připravili návrh a ten pošleme zastupitelům. Cílem nikdy nebylo, aby město zbohatlo na parkovném,“ uvedl opoziční zastupitel Svitav Jaroslav Kytýr.

Lidé mohou posílat návrhy

Do konce února tak mohou lidé posílat vedení města své návrhy a podněty. O změnách v ceníku rozhodne zastupitelstvo na jednání v březnu. „Otevřeme znovu nařízení rady města, uděláme aktualizaci a jsme ochotní vést diskuzi o další revizi. Pokud bychom šli do nějaké úlevy, tak maximálně na jedno auto na domácnost a pro lidi, kteří mají trvalé bydliště ve městě a jsou vlastníci daného vozidla. Nechceme, aby firemní dodávky a služební auta zdobily náměstí,“ sdělil Šimek.

O jak velkou slevu by mohlo jít, nechce Šimek prozatím komentovat. „Otevřel jsem diskuzi, lidé mají prostor si nejen stěžovat, ale i něco dělat,“ dodal starosta.

Se zvýhodněním lidí trvale žijících v domech na svitavském náměstí souhlasí i opozice. „Domluvili jsme se, že částka bude předmětem politické diskuze. Vystoupíme s konkrétním návrhem. Pro rezidenty s trvalým bydlištěm kompromis najdeme okolo dvou nebo tří tisíc korun,“ přiblížil Kytýr.

Roční parkovné ve Svitavách aktuálně patří mezi nejvyšší v republice. V Pardubicích platí rezidenti za první auto 1200 korun za rok, za druhé potom dvojnásobek. V Litomyšli, kde řeší problém s náměstím plným aut, vychází roční poplatek na 600 korun, za každé další vozidlo lidé zaplatí 1500 korun. Podmínkou je, že auta využívají lidé, kteří mají v Litomyšli trvalý pobyt nebo jsou majiteli nemovitostí. V Brně platí obyvatelé za první auto v rodině 200 korun, za druhé potom už osm tisíc a za třetí a každé další auto dvanáct tisíc korun.

Současně však také hledá s kolegy alternativu parkování pro rezidenty z náměstí. Jistou možnost vidí právě na ploše u Okresní správy sociálního zabezpečení, kde nyní lidé parkují neřízeně auta podle místa.

„Uvažujeme o tom, že kolem okresní správy jsou parkovací plochy v neutěšeném stavu a neplaceném režimu. I tam by se město mohlo zamyslet a vytvořit pro obyvatele parkoviště se závorou a za nějaký poplatek by tam mohli mít rezidenti svoje místo. Lidé tam nyní strkají různě auta, aby nemuseli platit v centru,“ doplnil Kytýr.

