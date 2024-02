Už když přišla na svět, bylo jasné, že není v pořádku. S ramínky jí šly ven zároveň i nožičky, které měla přiklopené přes bříško k hlavičce. Trvalo několik měsíců, než je dokázala položit na podložku. Dnes už je jasné, že dvouletá Deniska bojuje s artrogrypózou, vzácným syndromem, který způsobuje ztuhlost kloubů a narušení motoriky.

Dvouletá Deniska, bojující s artrogrypózou, se sestřičkou Terezkou. Video: archiv rodiny | Video: se svolením rodiny

Kromě něj se potýká i s dalšími vrozenými vadami. Navzdory nejasné prognóze se rodiče nevzdávají a aktivně pracují na zlepšení jejího stavu prostřednictvím rehabilitací a terapií.

Zdroj: se svolením rodiny

Mladí rodiče Klára a David z Plzně se těšili na narození druhé dcerky. Nic během těhotenství nenasvědčovalo tomu, že by nebylo vše v pořádku. „Denča se měla narodit jako zdravá holčička. Už při porodu ale bylo jasné, že je něco špatně. S ramínky jí šly ven zároveň i nožičky. Měla je přiklopené přes bříško k hlavičce a trvalo několik měsíců, než je dokázala vůbec položit na podložku. Kromě toho lékaři zjistili, že má rozštěp patra a ihned po narození ji odvezli na JIP,“ vzpomíná paní Klára. Následná vyšetření u Denisky odhalila kromě artrogrypózy a rozštěpu tvrdého i měkkého patra také nedoslýchavost, špatné zakřivení páteře, deformaci hrudníku a vrozené křížení prstíků.

Jelikož je artrogrypóza vzácné onemocnění, které není z medicínského hlediska příliš prozkoumané a u Denisky je navíc kombinováno i s dalšími problémy, nikdo přesně nedokáže říct, jaké jsou její vyhlídky do budoucna a co přesně dělat pro její úspěšnou léčbu. „Ve svých osmi měsících dcera podstoupila první operaci tříselné kýly a byly jí zavedeny takzvané grometky do oušek. To jsou trubičky o velikosti zhruba 3 mm, které se zavedou skrz bubínek do středního ucha, zajišťují uvolnění přetlaku ve středouší a zlepšení sluchu,“ popsal tatínek David první z mnoha zákroků, které za sebou Deniska má.

Velké naděje rodina vkládá i do intenzivních a pravidelných rehabilitací, které jsou nezbytné pro udržení pohyblivosti kloubů a prevenci bolesti. „Z tohoto důvodu pravidelně každý týden docházíme na rehabilitace a hipoterapie. Díky tomu se dceři pomalu zlepšuje zakřivení páteře a zvládá lépe pozici na čtyřech. Před pár týdny jsme se dočkali toho, že sama leze bez naší pomoci, což nám udělalo velkou radost, ovšem stále bohužel nesedí a budoucí chůze není vůbec jistá,“ vylíčila maminka. Deniska stále nosí ortézky na nožičkách a také jedné ručičce a v příštích měsících ji čeká operace rozštěpu patra.

Péče o Denisku je pro rodinu náročná psychicky i finančně. Proto se její rodiče rozhodli požádat o pomoc Dobré anděly, kteří prostřednictvím nadace Dobrý anděl pomáhají rodinám s dětmi, v nichž se někdo potýká s vážným onemocněním. „Deniska je velká bojovnice a zaslouží si mít víc, než pro ni život sám zamýšlel. Naše snaha postavit ji na nohy nás stojí hodně sil, ale nehodláme nic vzdát, dokud nad jejím osudem nevyhrajeme. Dobrým andělům patří náš obrovský vděk. Denča má před sebou ještě dlouhou cestu, ale věříme, že s jejich pomocí a kvalitní péčí, kterou může díky nim dostat, dokážeme i nemožné. Příspěvky od nich využíváme na rehabilitace, hipoterapie, speciální pomůcky a cesty k lékařům,“ vzkázala paní Klára.

Jí i manželovi jsou oporou rodina včetně Terezky, Denisčiny čtyřleté sestry. „Terezka je naprosto perfektní a chápavá holčička. S Deniskou mi pomáhá, uklidňuje ji, brání ji před lidmi, které nevídáme často. Třeba jim hned vysvětluje, že nemá ráda doteky, a že na ni musí být opatrní, hlavně na nožičky. Bohužel i Terinku občas přepadne smutek a ptá se, kdy si s ní už bude moci hrát. Zatím to řešíme tak, že na ni Terezka mluví a já odpovídám za Denisku. Vždy po této konverzaci následuje úžasné objetí,“ uzavřela dojatě své vyprávění maminka.