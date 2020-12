Od úterního rána se napříč sociálními sítěmi objevují vtipy a narážky na web edalnice.cz, kde si mohou lidé zakoupit dálniční známky. Funkčnost stránek totiž byla omezená a některé chyby zůstávají – například při zadání hesla „edalnice“ do internetového vyhledávače zůstává pod odkazem text šablony, podobně jako mediální pracovníci dobře znají takzvané „Lorem ipsum“. Posměšně koluje internetem rovněž grafika chybové stránky s černým textem na černém pozadí. Obrázek auta je navíc stažen z databáze ilustračních fotografií Shutterstock.

Experti se také diví, proč web za několik stovek milionů korun (celý systém bude stát skoro miliardu) je postaven ve WordPressu – tedy otevřeném redakčním programu. Pro samotnou prezentaci by to až tolik nevadilo, horší to podle některých „ajťáků“ může být s bezpečností. Nemluvě o tom, že šablony WordPressu jsou zdarma a úpravy dokáže udělat většina tvůrců za méně peněz.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček, který převzal vládní resort dopravy právě kvůli kritice exministra Vladimíra Kremlíka (za ANO) za předraženou veřejnou zakázku na elektronické dálniční známky, situaci na úterní tiskové konferenci moc nevylepšil.

Ministr Havlíček: Termínově je to splněno

„My jsme ten systém nastartovali, ten systém funguje. Předvedli jsme, že systém funguje. Ukázali jsme, že funkcionalita jede. V průběhu dne to přistoupíme i široké veřejnosti. Termínově je to splněno, máme tam dostatečnou rezervu. Ale skutečně – toto není obyvklé při takto velkých systémech. Chceme být na straně bezpečnosti, systém bude vystaven prostě určitým útokům. Nechceme ukazovat, že zrovna teď v tuto chvíli tak nastane,“ vysvětloval Havlíček trochu překotně.

Ráno po 6 hodině prudce vzrostla zátěž systému @edalnice, v tu chvíli jsme ještě nevěděli příčinu a odpojili jsme ho i z obavy o možný útok. Při TK v 9 jsme ještě nevěděli příčinu a @KarelHavlicek_ to tak věděl od nás. Teď už víme, kde chyba je. Vina je na straně naší. — Jan Paroubek (@jan_paroubek) December 1, 2020

Jan Paroubek, šéf státní firmy CENDIS, na svém twitterovém účtu rovněž ve snaze zachránit vzniklé komplikace vyvolal ještě větší posměch části veřejnosti, když napsal, že po šesté hodině ranní „prudce vzrostla zátěž systému“ a že administrátoři raději e-shop vypnuli, aby předešli útokům hackerů.

„Otevřeli e-shop a chodili jim tam lidi,“ zní jedna z parafrází na dílo Divadla Járy Cimrmana. Další žertovali, že jediný, kdo si dokázal koupit elektronickou dálniční známku, byl Chuck Norris. Odpoledne sice Havlíček a spol. oznámili, že web edalnice.cz funguje, ale uživatelé hlásili dál spoustu chyb – třeba při prohlížení na mobilu. Nešlo například ani ověření SPZ.

„Porodních bolestí“ státního e-shopu na prodej dálničních známek, které od příštího roku nahrazují papírové samolepky na čelním skle vozidel, hned využil rovněž pražský primátor Hřib.

Hřib: E-shop na Lítačku byl 300x levnější

„Náš e-shop na roční kupony pro MHD od městské společnosti Operátor ICT byl asi 300x levnější než státní e-shop na roční kupony pro dálnici. Na rozdíl od toho státního e-shopu navíc i funguje, což je vlastnost, kterou jeho uživatelé velmi oceňují,“ napsal na sociální sítě a facebookový příspěvek uvedl hláškou Není „e-shop jako e-shop“.

V následné diskuzi se bránil, že by web PID Lítačka běžel na platformě staré Opencard: „Byl vysoutěžen nový systém MOS (multikanálový odbavovací systém pro Prahu a Středočeský kraj), a to včetně celého backendu systému i frontendu. Rovněž jsou zdrojové kódy celého MOS ve vlastnictví Prahy.“

Hřib dodal, že dálničních kuponů je zhruba 7,5 milionů za rok, přičemž ročních kuponů na MHD v Praze a okolí se prodá okolo dvou milionů a navíc přes mobilní aplikace se prodává ročně také cca tři milony jednorázových jízdenek. Městská firma Ropid navíc doplnila, že se chystá ještě další vylepšení.

Byl bych opatrný, vzkazuje primátorovi lídr opozice

„V tomto tvrzení bych byl velmi opatrný, co porovnáváte. Náklady Operátor ICT jsou v řádu stovek milionů korun,“ vyčetl primátorovi Tomáš Portlík, opoziční zastupitel a předseda pražské ODS. Zdeněk Schwarz, bývalý ředitel pražské zdravotnické záchranné služby a exsenátor za ODS, zase namítl, že e-shopy nelze srovnávat. „Jablka nejsou hrušky. To je stejné, jako kdybych tvrdil, že primátor Prahy je jako starosta Horní Dolní,“ napsal politik ve facebookové diskuzi.

Magistrát se nedávno chlubil tím, že hlavní město uspělo v soutěži Zlatý erb s projektem open-source datové platformy Golemio i SmartCity. Ocenění získal i web covid.praha.eu nebo Portál Pražana. Na pondělním zasedání pražští radní schválili „Akční plán Smart Prague 2030“, který podle magistrátu „přináší ucelený přehled plánovaných projektů v oblasti Smart City napříč městskými organizacemi“. Podle primátora Hřiba, do jehož gesce právě oblast IT patří, je to další krok ve snaze řídit město na základě dat.

Bez ohledu na politické spory vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) vs. Praha je faktem, že současné dění zrovna nepřispívá k důvěře občanů ve státní ográny ani ve (většině případů) vykonavatele místní samosprávy. Jistě si vzpomenete na začátek roku, kdy e-shop na elektronické dálniční známky programovali dobrovolníci na hackathonu během víkendu. Stát jejich služby nabízené zdarma ovšem nevyužil, a také proto teď čelí posměškům kvůli webu edalnice.cz.