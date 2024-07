Britský zpěvák Ed Sheeran v sobotu večer pobláznil Hradec Králové. V areálu tamního Festival Parku na speciálním otočném pódiu zazpíval přes dvě desítky svých písní včetně hitu Shape of You. Třiatřicetiletý písničkář přilákal na východ Čech na 50 tisíc fanoušků, v neděli večer se uskuteční druhý koncert.

„Dobrý večer, Hradec Králové,“ pozdravil britský zpěvák Ed Sheeran na úvod koncertu své fanoušky v češtině. A název východočeského města zdobil i jeho tričko, ve kterém odehrál většinou koncertu trvajícího takřka dvě a půl hodiny.

Čtyřnásobný držitel ceny Grammy vystoupil na speciálním kruhovém pódiu. Díky němu měl jistotu, že ho uvidí každý z přibližně padesáti tisíců fanoušků nejen z Česka, kteří si jeho vystoupení nenechali ujít. Kvůli velkému zájmu veřejnosti ostatně pořadatelé již dříve přidali i druhý, nedělní, termín koncertu.

Fan zóna před večerním vystoupením Eda Sheerana v Hradci Králové | Video: Kateřina Svobodová

Ještě před vrcholem večera se v Hradci Králové představili i Ewa Farna a britský zpěvák Calum Scott, který si s Sheeranem zazpíval svůj hit You Are the Reason.