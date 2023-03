Ta zpráva se obcí šíří jako lavina a mnoha lidem se tento nápad nelíbí. „Co na to říkám? Že je to svinstvo. Svinstvo! Už tak nám přítomnost elektrárny dává zabrat, lidé mají zdravotní následky. Však se zeptejte u doktorky, kolik lidí má rakovinu,“ rozčiluje se prodavačka z obchodu v centru obce.

Zda jsou obavy lidí, žijících v okolí elektrárny, z možného úniku radioaktivity oprávněné, na to by měli odpovědět odborníci. Co však straší především mladší obyvatele, kteří dnes v elektrárně pracují, je ztráta zaměstnání. „V jaderné elektrárně je to samý inženýr, takže lidé vyučení třeba jako truhláři nebo automechanici, nebudou mít šanci,“ uvažuje pětadvacetiletý Pavel, už dva roky zaměstnanec elektrárny.

Ovšem ne každý v obci je rezolutně proti atomové budoucnosti místní elektrárny. „Už bylo na čase. Uhlí končí a elektřinu je třeba někde vyrábět, takže se to musí nějak řešit. Já s tím souhlasím,“ říká místní rodák Honza.

S klidem přijal zprávu o plánech majitele elektrárny i dětmarovický podnikatel František Hartl. „Je to v pořádku, já tomu fandím. Modulární reaktor je technologie ozkoušená například v jaderných ponorkách. Myslím, že obavy nejsou úplně na místě,“ dodává.

Starosta: Třeba z toho nic nebude

Starosta Dětmarovic Ladislav Rosman byl zprávou o plánech majitele elektrárny zaskočen. Připomíná však, že jde o výhledovou záležitost v horizontu 15 až 20 let. „Ta zařízení jsou ještě ve vývoji, pak je bude třeba testovat a to pár let potrvá. Jedná se tak o věc vzdálenější budoucnosti,“ tvrdí Rosman. Připomíná, že instalace malého jaderného modulu v Dětmarovicích je zatím pouhý záměr, kterému bude předcházet podrobné šetření a průzkum. Ten bude mít za cíl stoprocentně zjistit, zda je možné reaktor v této lokalitě vybudovat.

„Firma zatím neměla povinnost informovat obyvatele, oznámila to pouze krajskému úřadu. Předpokládám tedy, že proběhne diskuze na toto téma, jak s majitelem elektrárny, tak s místními. Pokud to tady má vzniknout, je na to třeba lidi připravit, vysvětlit jim, o co přesně jde, jaká jsou rizika a tak dále. Taky se ale může stát, že z toho nakonec nic nebude. Nechci předjímat, a nechal bych to na budoucnosti,“ dodává starosta Dětmarovic.

Aktuálně je směr v energetické společnosti ČEZ jasný – uhlí končí a jádro v malém i velkém provedení je budoucnost.

„Skupina ČEZ se v rámci své Vize 2030 zavázala k přípravě výstavby malých modulárních reaktorů s celkovým výkonem přes 1 000 MW po roce 2040. První malý modulární reaktor má vyrůst poblíž jihočeské jaderné elektrárny Temelín a to ještě před spuštěním nového velkého českého jaderného bloku, se kterým ČEZ počítá před rokem 2040. Malé modulární reaktory by ve zmíněných lokalitách (Dětmarovice a Tušimice) však mohly vzniknout již ve druhé polovině třicátých let,“ uvedl mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Podle Tomáše Pleskače, člena představenstva a ředitele divize nová energetika ČEZ, nejsou malé modulární reaktory náhradou velkých jaderných bloků, ale doplněním energetického mixu České republiky jako vhodná náhrada uhelných elektráren a velkých tepláren.

„Program výstavby SMR (malé modulární reaktory, pozn. red.) znamená velkou příležitost pro českou ekonomiku – nabízí se výroba jaderných zařízení, podstatné zapojení do dodavatelského řetězce, vytvoření regionálního servisního a tréninkového centra. Aby byly využity příležitosti programu SMR, je nutno jednat rychle. Předpokládáme, že nové jaderné zdroje včetně malých modulárních reaktorů budou významně zastoupeny také v připravované aktualizaci Státní energetické koncepce, která dlouhodobě staví český energetický mix na kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů,“ řekl Pleskač.

Průzkum už začal

Že v Dětmarovicích neskončí současná uhelná elektrárna ze dne na den, potvrzuje i mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Transformace nejaderné lokality v jadernou podle něj vyžaduje řadu průzkumných a monitorovacích činností trvajících několik let, než bude definitivně jasné, zda jsou vhodné pro umístění jaderného zdroje.

„Průzkumné práce, které začaly v první polovině února, jsou zaměřeny především na vyloučení existence aktivních tektonických zlomů, posouzení hydrogeologie území i na analýzu podloží. Tato fáze prací bude ukončena na podzim. Na ní pak budou navazovat další. Transformace nejaderné lokality v jadernou vyžaduje řadu průzkumných činností trvajících tři až pět let, až poté bude možné zahájit povolovací proces,“ řekl mluvčí skupiny ČEZ.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově, a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě, obvykle do lokalit současných uhelných zdrojů, které v blízké budoucnosti čeká odstavení. Malé modulární reaktory zvládnou zajistit i centrální zásobování teplem, které konkrétně Elektrárna Dětmarovice momentálně zajišťuje pro Bohumín a Orlovou.