Pro uživatele elektrokoloběžek platí stejná pravidla, jako pro klasické cyklisty. „Musí být na cestě nebo ideálně na cyklostezce, jízda na chodníku přípustná není. Do 18 let je povinná také přilba, ale doporučujeme ji i starším. Nesmí chybět ani standardní vybavení zahrnující osvětlení a odrazky,“ vyjmenoval tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský. U odrazek ovšem nastává problém s umístěním na malých kolech elektrokoloběžek. „V tom případě doporučujeme jezdcům vybavit se reflexními prvky na oblečení,“ doplnil.

Do konstrukce takovýchto dopravních prostředků nesmí být nijak zasahováno, jakékoliv úpravy nejsou dovoleny. „U pomocných motorků rozlišujeme druhy na ekeltropohon s povoleným výkonem do jednoho kilowattu a spalovací do 50 kubíků. U obou ale platí maximální povolená rychlost, a to do 25 kilometrů za hodinu,“ upřesnil Černohorský. Opavská policie zatím řešila jednu dopravní nehodu za účasti elektrokoloběžky.

Vyšší rychlost i rizika

S vyšší rychlostí jsou spjata i vyšší rizika. Podle zkušeností opavských strážníků zatím s uživateli elektrokol a elektrokoloběžek problémy nejsou. „Opavané jsou naštěstí opatrní a neevidujeme ani žádné stížnosti,“ sdělil tiskový mluvčí Městské policie Opava Marek Dýčka s tím, že pravidelné kontroly ale probíhají.

Sankce pro porušování jízdních pravidel pro elektrokola a elektrokoloběžky se neliší od sankcí, které může dostat běžný cyklista.