Sloupy disponují nabíječkami o výkonu 22 kW. „Jedná se o pomalé nabíječky, auto nabijí v řádu hodin,“ vysvětluje Tomáš Jílek, šéf magistrátní firmy Technologie hlavního města Prahy.

Pro nabíjení je zapotřebí zařídit si čip u PRE Distribuce, kterým půjde dobíjení zaplatit. Platbu lze ale provést i jednorázově přes QR kód. Do budoucna by to mělo být možné i přes Lítačku.

Místo na pražských Vinohradech nebylo vybrané náhodně. Naplánovaná zde totiž byla rekonstrukce chodníku, díky které bylo možné k výměně 47 stožárů přikročit. Dobíjecí místo a osvětlení v jednom také dostalo místo sodíkových světel nová ledková, jejichž senzor reaguje na pohyb a nemusí tak svítit neustále. „Plusem je nejen úspora za energii, ale rovněž klidnější spánek okolních obyvatel,“ vypočetl Jílek.

Příští rok přibude 350 nabíjecích míst

Hlavní město však nabíjecí stanice provozovat nebude, nechává je pouze vybudovat. „Tak jako město neprodává naftu a benzín, nemělo by vstupovat ani na liberalizované trhy v otázce prodeje elektřiny pro elektromobily,“ říká Jílek.

Vedení metropole chce během šesti let vybudovat tři až šest tisíc podobných sloupů, které mohou být osazeny nabíječkami. Jen pro příští rok je v plánu vztyčit 350 takovýchto stožárů. Stát budou v osmi lokalitách. Jde o Lhotku, Veleslavín, Černý most, Háje, Kamýk, Velkou Ohrada, Chodovec a Kobylisy.

Náklady na celý tento projekt výměny sloupů jsou schválené na 800 milionů korun. „Díky kooperaci s Pražskou energetikou došlo k úspoře až o 500 milionů. Jinak by se náklady vyšplhaly až na 1,3 miliardy korun,“ popsal dále radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

„Vycházíme i z počtu předpokládaných elektromobilů dle Národního akčního plánu a lokality koordinujeme s dalšími městskými subjekty,“ říká Jílek. Podle Centra dopravního výzkumu bylo k poslednímu červnu v celém Česku registrováno přibližně 10 tisíc elektrických vozidel, z toho polovinu tvoří osobní auta, zbytek jsou elektrické autobusy či motorky a skútry. Kolik z nich ale jezdí po Praze, nelze spočítat.

„Valná většina elektromobilů je registrovaná v Praze. Pořizují si je totiž většinou firmy a to hlavně na leasing. Majitelem jsou tak leasingové společnosti se sídlem v Praze,“ vysvětluje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. Podle něj půjdou prodeje aut s alternativními pohony v příštích letech nahoru.