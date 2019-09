Mistrovský žert nebo nechtěný překlep? Cedule s nápisem nové ulice ve Vrchlabí na Královehradecku, pojmenované Pod Ovčákem, do které se při výrobě vklínilo navíc písmeno č, se stala hitem internetu.

Při výrobě cedule pro novou ulici ve Vrchlabí Pod Ovčákem došlo ke kurióznímu šotku, ve městě tak objevil nápis ulice Pod Ovčáčkem. Foto: Městský úřad Vrchlabí | Foto: Městský úřad Vrchlabí

Město ji zařadilo do elektronické dražby, která začne ve čtvrtek 12. září v 0.00 na portále auktiva.cz. Potrvá do neděle 15. září do 21.00. Případ zaregistroval Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Po ceduli lační a chce ji rovněž získat. „Jiří Ovčáček o ni osobně projevil zájem,“ uvedl tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák.