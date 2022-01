OBRAZEM: V Ostravě přistál leopardí Boening. Šelma letěla z Číny přes Rusko

„Od té doby jsme venku, co to jde, chceme ji zpět, je přece členem naší rodiny,“ řekla Eva. Do pátrání se zcela nezištně zapojily desítky lidí, pejskařů zejména. A začaly se objevovat tipy na to, kde Eli může být: Od beskydských Palkovic po místa kdesi v Čechách. A odměna v dalších dnech stoupla na dvacet tisíc.

„Psí psycholog mi řekl, že už možná nebude reagovat na zavolání a každopádně bude mít i velký hlad,“ sdělila majitelka, která je přesvědčena, že fena (bezkonfliktní, lidi i zvířata milující) bude někde nedaleko Plesné.

Jak zaběhnutá fenka vypadá?

Pátrá tedy v lesích ostravského Martinova, Velké Polomi i vesnicích na Hlučínsku a Opavsku. A týden po ztracení Eli se Eva s manželem odhodlali k dalšímu ráznému kroku – nálezné stanovují na padesát tisíc korun! „Když ji spatříte, zkuste ji vyfotit a následovat, zavřít třeba na zahradu. Musí už být ve velkém stresu. Pokud ji máte doma, vraťte ji,“ žádá panička. Na čísle 737 777 077 přijímá veškeré informace.

Hazard, který končí i smrtí, tak se v Ostravě vykrádají kontejnery na textil

Jak zaběhnutá fenka vypadá? Eli je středně velká border kolie, s delšími nohami, než je běžné. Uši nosí zvednuté nahoru a špičku jednoho má mírně ohrnutou. Oči hnědé, okolo čenichu větší bílý flek a čáru mířící nahoru k jinak černé hlavě. Od krku jí jde k břichu bílý pás a ocas má černý s bílou špičkou. Je kastrovaná.