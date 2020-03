Koronavirus lidi zajímá. Přehnaná hysterie okolo něj je ale zbytečná. Přečtěte si, čeho se vyvarovat a co je naopak důležité.

Můžete obecně uvést, co to ten koronavirus vlastně je?

Potkáváme se s epidemií akutního respiračního onemocnění, které u pacienta postihuje dýchací cesty. Je to podobné chřipkové epidemii, která proběhla nedávno naším krajem. Kapénkovou cestou se šíří virus, který postihuje dýchací cesty a vyvolává rýmu, kašel a vysoké horečky.

Kdo je nejvíce ohroženou věkovou skupinou?

Virové onemocnění nepostihne úplně všechny lidi, takovou sílu zase naštěstí nemá. Jsou lidé, kteří jsou na toto náchylnější. Mluvíme zde o kategorii starších 70 let. Kromě toho, že věkem překročili takový věk, tak už trpí i nějakým dlouhodobým základním onemocněním, které samo o sobě trvale oslabuje obranyschopnost. Omezuje činnost srdce, ledvin a dalších orgánů. Proto také lze předpokládat průběh nemoci u těchto lidí jako nejhorší.

Čím se koronavirus liší od běžné chřipky?

Především množstvím mediální pozornosti, které toto onemocnění v současné době přitahuje. To bych uvedla jako základní velký rozdíl. Každým rokem na běžnou chřipku proběhne celým světem epidemie. Vloni při ní ve Spojených státech zemřelo 36 tisíc lidí. Teď na koronavir zemřelo nepoměrně méně. A dělal někdo kvůli té chřipce takovou mediální masáž, jako je teď kvůli koronaviru? No nedělal. Protože chřipku každý zná a bere ji už jako běžnou věc.

Koronavir je teď ale něco nového, tak to lidi logicky zajímá…

To je pravda. Jsme v počátcích, protože s tím nemáme zkušenosti. Takže jsme citliví na každou informaci ohledně tohoto onemocnění. Čím déle to jako epidemiolog pozoruji, tak přicházím k závěru, že kdyby se v době chřipkové epidemie věnovala alespoň polovina současné pozornosti ke koronaviru, tak bychom měli daleko menší počet nemocných a tudíž i ve statistikách menší počet zemřelých na chřipku.

Proč se tedy ale nyní oproti chřipkám dělají taková masová opatření? Třeba se konají sportovní akce bez diváků, ruší se další hromadné aktivity. Nesvědčí to o tom, že jde o něco horšího než je klasická chřipka?

Ne. Opět zmíním, že jde o něco nového, a lidé jsou citliví na informace. S tím souvisí také preventivní opatření. Vždy totiž platilo, a bude to tak i nadále, že prevence je to nejjednodušší a nejlevnější, co může proti takovým nákazám člověk udělat. Zda jde o nadbytečné opatření nebo odpovídající dané situaci, to ukáže až čas. Dopředu se toto komentovat příliš nedá.

Jakou prevenci může zvolit běžný člověk?

Při takovýchto typech onemocnění obecně platí, že do zvýšené teploty 38 stupňů je dobré nechat tělo bojovat. Nechat přirozeně spálit škodlivé věci v těle. Teprve až při vyšších trvajících teplotách pomoci tělu snížit tuto teplotu střídáním kombinací léků paralen a brufen. Je dobré pít čaje. Vody, ale bez CO2. Vyhýbat se stresovým situacím. Být v teple a hodně odpočívat. A hlavně důkladně dodržovat hygienu. Dbát na dostatek vitamínu, především C. Nejlepší je v přírodní formě.

Tedy v ovoci?

Ano. Dostatečný přísun zaručí třeba jedno kiwi denně nebo paprika.

Proč je tak důležité si mýt ruce?

Dodržování mechanické čistoty těla je totiž 70 procent úspěchu. Teprve až zbylých 30 procent je použití chemie. Pokud si někdo myslí, že když něco polije dezinfekcí, je zachráněný, tak se plete. Ruce je potřeba umývat mýdlem a v teplé vodě. Ale ne je pouze rychle namočit a utřít. Napočítat pěkně do 20 po dobu, kdy si ruce umývám.

Jaká je inkubační doba?

Trvá 14 dnů.

Zůstává v nějaké podobě vir v těle i po vyléčení?

Pravda je, že byla zaznamenána přítomnost koronaviru i u těch, kteří už klinické příznaky nemají. Zatím je ale příliš brzo na nějaké konkrétní závěry. Ale pozor, to že má někdo choroboplodný zárodek v sobě ještě neznamená, že může sobě nebo svému okolí ublížit.

Takže s ním dál žije, jako by ho neměl, bez opatření?

Je třeba známo, že desetina populace v České republice nosí ve svých dýchacích cestách takzvaného zlatého stafylokoka. Všude s ním chodí a je bez problémů, nikoho tím neohrožuje. Klidně s ním žije až do chvíle, kdy musí na nějakou operaci. A aby u něj nenastaly v důsledku právě přítomnosti stafylokoka v těle případné komplikace po operaci, tak je lepší se před samotným výkonem nejprve zbavit stafylokoka a pak teprve přistoupit k zákroku. Do té doby, ale i poté, člověk žije plnohodnotným životem, nikoho neohrožuje.

A ohledně koronaviru? Asi je příliš brzo na nějaké konkrétní závěry, že?

Ohledně koronaviru zatím přesně nevíme. V případě, že po prodělaném onemocnění zůstane na dýchacích cestách člověka tento koronavirus, ale už u něho samotného nevyvolává nějaké onemocnění, tak ještě nemáme dostupné relevantní informace o tom, zda takový člověk by byl dál schopen nakazit někoho dalšího.

Jakou radu máte na závěr?

Nepodléhat panice a hlavně dodržovat mechanickou očistu. Dvě důležité věci, jak s koronavirem bojovat. Panika v obchodech s vykupovám věcí nemá smysl. Opravdu je důležité si dobře umýt ruce. Vydržet u té teplé vody, napočítat pomalu do dvaceti a pořádně si ty ruce očistit.