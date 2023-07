Fakt, že Slovanská epopej zůstane v Moravském Krumlově, než skončí nákladná rekonstrukce Paláce Savarin nedaleko pražského Václavského náměstí, potvrdil Deníku i náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil.

„Tamní starosta udělal malý zázrak. Zámek nechal opravit a zrenovovat právě pro potřeby Epopeje a sbírky Nadace Jana a Medy Mládkových. Vzhledem k tomu, jak kvalitní podmínky tam jsou, odborníci doporučují nechat Epopej na tomto místě, nestěhovat ji, aby to pro plátna nebyla zátěž. Buď se tedy odstěhují do nových prostor v Savarinu, nebo na dalších patnáct let budou vystavena v Moravském Krumlově,“ ujistil Pospíšil.

Slovanská epopej v Moravském KrumlověZdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Náměstek Pospíšil sdělil, že se snažil udělat maximum pro to, aby odvrátil soudní spor, ve kterém by Praha pravděpodobně přišla o vlastnictví Muchovy Epopeje. „Aby to tak mohlo skončit, museli jsme se s Johnem Muchou domluvit. Pokud trvá na Savarinu, a má k tomu logické důvody, uzavřeli jsme dohodu, že na dvacet let bude Slovanská epopej společně se sbírkou rodiny Mucha vystavena v nově vybudovaných klimatizovaných podzemních prostorách komplexu Savarin,“ informoval Pospíšil.

Přínos pro město i region

Slovanská epopej v Moravském Krumlově není poprvé. Lidé se na ni chodili dívat necelých padesát let až do roku 2011, kdy plátna zamířila do depozitáře Galerie hlavního města Prahy. Pro město na Znojemsku to tehdy byla rána.

„Od roku 2011 zkrachoval hotel a nějaké hospody. Epopej má pro město ekonomický přínos a nejenom pro město, ale pro celý region. Návštěvníci se ve městě chodí najíst a nakupují v obchodech. To, že Epopej zůstane ve městě více než pět let, nám udělalo radost,“ sdělil krumlovský starosta Tomáš Třetina.

Plátna jsou zpět od roku 2021. Jenom loni se na Slovanskou epopej do krumlovského zámku přišlo podívat přes padesát tisíc lidí. „Máme otevřeno od úterý do neděle. Fronty se nestojí. Lidé si v drtivé většině rezervují lístky dopředu, a pokud si vstupenky kupují až na místě, nestává se, že by čekali,“ řekl šéf Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově Bořivoj Švéda.

Na Slovanskou epopej se může za hodinu přijít podívat až devadesát návštěvníků. Za vstup zaplatí 250 korun. Teplota v prostorách galerie na zámku nepřekročí dvacet stupňů Celsia, vlhkost vzduchu je padesát procent, slavné dílo také střeží nejmodernější zabezpečovací systémy.

Cyklus tvoří dvacet velkých pláten, která Alfons Mucha od roku 1910 maloval osmnáct let. Prvních jedenáct pláten epopeje bylo v roce 1919 k vidění v pražském Klementinu, v letech 1920 až 1921 sklízely úspěch v New Yorku a Chicagu. Celou epopej lidé poprvé viděli v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze, obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, kde byla předtím také zrestaurována a zachráněna.

