Na zablácenou cestu si Deníku postěžovalo hned několik automobilistů, kteří projížděli v minulých dnech Ostravou kolem už zbouraného stadionu Bazaly.

„Ta nová stavba pokračuje rychle, ale jezdí se tam dost blbě. Teď tam začalo jezdit více náklaďáků a ty silnici znečišťují hlínou a blátem,“ sdělil Deníku řidič zelené škodovky, který se představil jako Miroslav S.

Další šofér, které ze Slezské do centra Ostravy jezdívá denně do práce, říká, že se nemůže dočkat nejen dokončení zmíněné stavby, ale přivítal by i rychlejší průběh prací na opravě mostní estakády v úseku od Bazalů k mostu Pionýrů. „Je to tam svedené do jednoho pruhu, vozovka je rozbitá,“ přidal svůj názor motorista.

Včera byl na místě i fotograf Deníku. Na jeho snímcích je vidět nejen zaneřáděnou silnici, ale i úklidový vůz, který odpoledne vozovku vyčistil.