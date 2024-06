Sport i vinařství jsou o emocích, za obojím se schovává množství dřiny a odříkání. Jakmile se něco pokazí, další šanci má vinař až za rok. A fotbalista na mistrovství Evropy? Zase až za čtyři roky. Touto spojitostí zdůvodnil novosedelský vinař Pavel Foltýn již tradiční spolupráci s českou fotbalovou reprezentací. Z té i letos vzešla speciální limitovaná edice tří odrůd vína pro fotbalové Euro.

Reprezentační víno pro Euro 2024 z novosedelského vinařství Vinofol | Foto: se svolením Pavla Foltýna

Význam největší sportovní evropské události roku podtrhují podle bratrů Pavla a Richarda Foltýnových noblesní barvy bílá, černá a červená, přičemž každá odrůda má svou vlastní. Na každé lahvi jsou zobrazeny také vlajky jednotlivých zemí, s nimiž se čeští borci utkají v základní skupině.

„Černý je král vín, a to Ryzlink rýnský ročníku 2022 v pozdním sběru. Bílý pak Hibernal ročníku 2023, taktéž v pozdním sběru. Rulandské šedé, pozdní sběr z ročníku 2023, má pak barvu červenou,“ představil Pavel Foltýn.

Výběr odrůd není náhodný. „Chtěli jsme jednu tradiční odrůdu z Moravy. Váhali jsme mezi Ryzlinkem vlašským a Ryzlinkem rýnským. Nakonec jsme zvolili krále vín, kterým je Ryzlink rýnský. Doplnili jsme ho aromatičtější a modernější odrůdou Hibernal a Rulandským šedým. Všechna tři vína jsou sušší,“ pokračoval.

Oba bratři první reprezentační vína vytvářeli již k evropskému šampionátu v roce 2008, který hostilo Rakousko společně se Švýcarskem.

Něco speciálního na památku

Reprezentační víno pro Euro 2024 z novosedelského vinařství VinofolZdroj: se svolením Pavla FoltýnaSpeciální edici tvoří asi tisícovka lahví. Většina z nich bude k pití v Českých domech v Lipsku a Hamburku. K dostání však budou pro sběratele po dobu tří týdnů i na e-shopu vinařství Vinofol. „Naším cílem není vína prodat, ale spíše nabídnout podobně hrdým a pyšným fanouškům, jakými jsme i my, něco speciálního na památku. Chtěli jsme zdůraznit, že za naším týmem stojíme a podporujeme ho. I kdyby se nedařilo,“ podotkl Foltýn.

Vinař věří, že i sami fotbalisté budou mít důvod na závěr turnaje některé z reprezentačních vín ochutnat. „Jsou to profíci, takže teď určitě nepijí,“ usmíval se.

Foltýn závěrem zdůraznil, že bez podpory týmu z vinařství by žádné reprezentační víno nikdy nevzniklo: „Obrovsky bychom chtěli všem poděkovat za pomoc. Zvládli jsme to i díky nim. A díky celní správě, která nám pomohla legislativně, abychom mohli vína do Německa vůbec převést.“