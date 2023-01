Je neděle 29. ledna, tři čtvrtě na čtyři odpoledne. Na nádraží v Jindřichově se schází lidé na spěšný vlak do Olomouce. Obyvatelé vesnice, která o den dříve získala slavnou rodačku. Pochází totiž odtud manželka budoucího prezidenta Petra Pavla. „To vůbec netuším,“ odpovídá mladý muž s černou cestovní taškou u nohou na otázku, jestli ví, kdo je to Eva Pavlová.

O pár let starší žena má lepší povědomí. „Kdo to je, vím, ale nic víc. Já jsem se tu nenarodila, jsem tu přivdaná,“ říká omluvně.

I generála jsme tu viděli

Naproti nádraží se nachází bývalá papírna. Právě kolem této továrny v minulosti postupně vznikaly kolonie, které se následně spojily v Jindřichov.

A za poloopuštěným průmyslovým areálem stojí bílá bytovka, kde žila rodina Zelených. Zde Eva Pavlová, rozená Zelená, prožila první dvě desetiletí svého života. „Eva tady bydlela do nějakých možná osmnácti let. Její rodiče tu žili strašně dlouho. Odstěhovali se tak před deseti lety,“ říká jeden z obyvatel domu.

Do bytovky se nastěhoval v době, kdy už Eva Pavlová po maturitě na šumperském gymnáziu studovala mimo region. „Eva sem jezdila, ale ne moc. Zelení tu mívali její dceru, svou vnučku, malou Evu. I generála jsme tu viděli. Jednou, dvakrát přijel se svými dětmi (z prvního manželství, pozn. red). To ještě byli jeho kluci malí, támhle stáli u buňky. Ale to bylo dávno, to ještě vůbec neměl žádnou funkci v Bruselu. Párkrát jsme ho viděli, normálně nás pozdravil a šel, jako normální člověk,“ líčí jeho žena.

Svá jména si manželský pár nepřál zveřejnit kvůli potenciální mediální pozornosti. Deník však jejich identitu zná.

Spíše než ženu budoucího českého prezidenta tak manželé znali její rodiče. Matka Evy Zelené pocházela ze sousedních Pustých Žibřidovic, její otec z Čech. Oba pracovali v místní papírně. „Pán dělal desítky let vodohospodáře, paní byla účetní. Byteček tu měli malý, celý život jezdili na chalupu do Podkrkonoší. Bydleli jsme vedle sebe, věděli jsme o sobě, ale důvěrně jsme je neznali. Oni se s nikým moc nedružili, byli spíš uzavření. Pán měl takové vojenské chování. Možná je Eva po něm v takové té urputnosti. Ale jinak o nich nemůžeme říct nic špatného,“ dodávají bývalí sousedé.

Lyžovala a věnovala se muzice

Eva Pavlová byla jediné dítě svých rodičů. Podle místních v Jindřichově příliš vazeb neměla. Děti z Jindřichova jezdily do školy do Branné, Eva ale navštěvovala jinou základní školu. „Chodila na základku do Hanušovic, ale jestli hned od první třídy, to vám neřeknu. Je to už hodně let,“ vzpomíná starší muž na schodech nedalekého paneláku. Evu Pavlovou zná z dětství a mluví rovněž pod podmínkou anonymity.

„Já jsem s ní do školy nechodil, jsem starší. Vím ale, že se učila dobře. Znali jsme se, jak se znají děcka. Rodiče měla celkem dobré, to bylo v pohodě,“ popisuje.

V dětství prý Eva měla sportovní i umělecké zájmy. „Lyžovala a věnovala se muzice, myslím, že hrála na klavír,“ dodává.

Že by budoucího prezidenta a jeho manželku do její rodné obce pozvali na oficiální návštěvu, místní uvažují. Nic však nechtějí uspěchat. „Vnímám, že se tu paní Pavlová narodila a vyrůstala, ale z lidského hlediska mi nepřijde solidní ji druhý den po zvolení jako starosta shánět, aby přijela do Jindřichova. V prvním týdnu po zvolení mají určitě jiné starosti. Příští týden budeme mít pracovní schůzku zastupitelů, můžeme tam tuto věc probrat. Každopádně je pozvat chceme a věřím, že k tomu dojde,“ řekl starosta Jindřichova Radek Schwarzer.