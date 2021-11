Kulturní moment, který Humpolečtí ještě nezažili. To bude určitě předpremiéra filmu Tady hlídáme my. Diváci se na vskutku jedinečné chvíle mohou těšit již 17. listopadu. Snímek uvidí v místním kině.

Herec Lukáš Vaculík v roli školského ombudsmana. Ilustrační foto. | Foto: Česká televize

Do města přijedou hvězdy rodinné komedie Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Nela Boudová i režisér Juraj Šajmovič. Společnost jim budou dělat dva jezevčíci, kteří si ve filmu také zahráli. „Scény s pejsky jsou neuvěřitelné a krásné. Klobouk dolů před nimi. Humpolec zažije něco, co tu ještě nebylo, bude to zážitek,“ sdělil Michal Hájek, který exkluzivní předpremiéru pro město zařídil. Snímek diváci uvidí o patnáct dní dříve před republikovou premiérou.