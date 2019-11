Čtrnáct hřebečků exmoorského ponyho se zabydluje také na mokřadní lokalitě kozmické ptačí louky, nad kterými má od roku 2005 záštitu otická firma Semix Pluso. Ta celý projekt s vypuštěním divokých koní zastřešuje.

„Toto dnes už ohrožené plemeno jsme získali do pronájmu od společnosti Česká krajina. Určitou dobu stráví v ohradě a pak budou vypuštěni do téměř padesátihektarové volné krajiny. Prvotním účelem kozmických ptačích luk je ochrana přírody. Koně k ní přispějí tak, že budou spása porosty a tím vytvoří podmínky pro existenci dalších živočichů,“ vysvětluje projekt jednatel firmy Semix Kamil Lisal. Kraj celý unikátní projet podpořil 800 000 korunami na výstavbu ohrad, zázemí, na pořízení elektrického ohradníku i k nákladům na pracovníky.

„Jsem nadšený. Kdyby mi někdo před dvaceti lety tvrdil, že se v našem regionu budou pást divocí koně, nevěřil bych. A je to tady,“ konstatoval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který si zážitek s pátečním slavnostním vypouštěním koní nenechal ujít.

Nové obyvatele mohou zájemci sledovat přímo v ohradě nebo z volně přístupné sedmimetrové pozorovatelny. V žádném případě jim však nesmějí dávat žádné krmení, protože by těmto vzácným koním mohlo zdravotně hodně ublížit.

„Neměli by se s nimi rovněž pouštět do osobního kontaktu. Nejsou sice vyloženě nebezpeční, ale rozhodně nepatří mezi mazlíčky. Jsou to divoká zvířata,“ dává Kamil Lisal návštěvníkům velmi dobrou radu.

Exmoorský pony je plemeno vzácných divokých koní s nepromokavou kůží a název má podle vysoko položených blat Exmoor na jihozápadě Anglie. Jsou považováni za přímé potomky koní, kteří žili ve Velké Británii ještě dříve, než se stala ostrovem a jejich pozoruhodné vlastnosti jim umožňují přežívat i v drsných podmínkách.

Druhou světovou válku jich přežilo jen pětačtyřicet a ve světě jich dnes žije kolem dvou tisíc. Vzdor své nesporné inteligenci si Exmoorský pony zachovává všechny znaky primitivních koní, které dnes už žádné jiné existující plemeno nemá.

Je dobré vědět, že v genech má dominantní povahu, která netoleruje hrubé zacházení a nikdy na ně nezapomíná. Hřebci a valaši dorůstají maximálně do 130 cm a klisny bývají o zhruba tři centimetry nižší.