Česko-slovenská výprava zoologů v čele s Lubošem Melicharem z liberecké zoo však dokázala, že kriticky ohrožené zebry se vyskytují i jinde. Jejich expedice tak pomyslně přepsala Červený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody.

Do Ugandy se Luboš Melichar s kolegy vydal letos v létě. Příběh o záchraně zeber bezhřívých však začal už mnohem dříve. „S kolegou ze zoo ve Dvoře Králové jsme už rok připravovali výpravu do parku Kidepo, kde se vyskytuje jediná populace zeber bezhřívých a zprávy odsud nebyly zrovna pozitivní. Pak ale došlo k významnému momentu, který nás nasměroval ještě do jiné oblasti. Na Facebooku se totiž objevila fotka z rezervace Pian Upe, kde se zebry bezhřívé nemají vůbec vyskytovat. To ale ten člověk, který to fotil, samozřejmě vůbec netušil,“ vysvětluje Luboš Melichar.

„Je to zázrak“

To, že na rozloze 2,5 tisíce kilometrů čtverečních nakonec zebry bezhřívé skutečně spatřili, považuje Melichar za zázrak. „Vzhledem k tomu, že ta fotka mohla být odkudkoli, jsme moc nedoufali a na Pian Upe jsme si rezervovali jen jeden den. A viděli jsme je už po dvou hodinách,“ vypráví a přiznává, že klíčovou roli v tom sehrála spolupráce s místními strážci parku, díky kterým se vydali i mimo oficiálně používané trasy v rámci rezervace. „Pozorovali jsme stádo asi dvě hodiny a bylo to úžasné,“ vzpomíná zoolog s tím, že v tuto chvíli vznikají plány, jak dál na záchraně zeber bezhřívých pracovat. Není podle něj vyloučeno, že by zde mohla vzniknout záložní populace.

Vágnerův tábor

Kromě obrovského úspěchu ohledně potvrzení existence stáda zeber se podařilo výpravě zoologů splnit i sen jednoho z kolegů najít místo, kde v 60. a 70. letech fungoval odchytový tábor tehdejšího ředitele Východočeské zoologické zahrady Josefa Vágnera, odkud převezl do Evropy tisíce zvířat. „Samozřejmě už na tom místě nic nebylo, ale podařilo se nám díky našim průvodcům z UWA (Ugandan Wildlife Authority) najít dva pamětníky, kteří v táboře dokonce pracovali,“ komentuje Melichar, podle kterého jejich objev místa bývalého zvířecího campu vzbudil mezi Uganďany velké pozdvižení. „Pro ně je ochrana přírody velice důležitá a dělají ji na velmi vysoké úrovni.“

Zebra bezhřívá je v současné době nejohroženějším poddruhem zebry stepní. Druhové jméno si zebra získala díky redukované hřívě, kterou zvíře téměř ztrácí ve dvou až třech letech stáří. Liberecká zoo momentálně chová šest kusů.