Šedesátnice Krnáčová vypadala pořád atraktivně. Sportovala. Na začátku roku – paralelně s prvními koronavirovými případy – ji začalo pobolívat pravé rameno, které nemohla používat. Šla tedy nejprve k rehabilitačnímu lékaři, který exprimátorku poslal na vyšetření ultrazvukem. Následovala návštěva specialisty.

„Začínala jsem tušit, že není něco v pořádku,“ vzpomínala Krnáčová. O nemoci promluvila minulý týden pro deník Blesk. Její emotivní zpověď s krátkým (a lehce zbarveným sestřihem) odvysílala TV Nova v rámci pořadu Život ve hvězdách.

Všechno je v hlavě

„Byl to šok, který znají asi jen lidé, kteří mají tuhle nebo podobnou nemoc,“ řekla Krnáčová. „První setkání s tou skutečností není příjemné, musíte to vstřebat a začít s léčbou, která bývá v podstatě padesát na padesát. Paní doktorka mi řekla, že je to všechno v hlavě – když to člověk vzdá, tak to vzdal, ale když bojuje, tak má možnost, že vyhraje.“

Bývalý pražská primátorka a někdejší blízká spolupracovnice současného premiéra Andreje Babiše (ANO) se léčí ve Fakultní nemocnice v Motole. Naštěstí ani situace s virózou covid-19 její boj s rakovinou výrazně neovlivnila. „Ještě vyhráno není, ale jsme na dobré cestě,“ prozradila Krnáčová.

Podle vlastních slov si váží podpory a děkovných vzkazů, kterých se jí v posledních dnech dostává ve velké míře. Přiznala, že velkou oporou při náročné léčbe našla v podnikateli ve stavebnictví Petru Michovském, jenž mimochodem před dvěma lety koupil podnik Discoland Sylvie. Dům na Primátorské ulici v pražské Libni proslavil v devedasátých letech Ivan Jonák.

Chemoterapie není žádná sranda, líčí politička

Michovského partnerka Krnáčová nyní v televizním rozhovoru přiznala, že jedna z nejhorších věcí pro ní byla, jak nedat znát děsivou novinu příteli a rodině. Nechtěla být odkázána jen na jejich pomoc, ačkoliv nakonec je jim za péči vděčná. Exprimátorka velmi otevřeně popsala také průběh agresivní chemoterapie s tím, že to není „žádná sranda“.

„Skoro vám odcházejí životní funkce, nemáte chuť v puse, jste unavení, tři kroky vypadají jako nadliský výkon, nemůžete si ani dojít na toaletu, hnijou vám nehty,“ líčila s tím, že ztráta vlasů bylo snad to „nejmenší“. Všem ženám rovněž vzkázala, že je naprosto důležité, aby chodily pravidelně na prohlídky pomoc mamografu a samy se pozorovaly. Její apel je důležitý zvlášť teď, kdy se spousta lidí obává koronavirové nákazy a nedbá na prevenci jiných chorob.

Karcinom prsu se řadí k velmi častým nadorovým onemocněním, ročně se v Česku objeví u tisícovek žen, výjimečně může postihnout i muže. Shodou okolností lékařka Miroslava Skovajsová, která založila před skoro třiceti lety „screening rakoviny prsu“ a sít takzvaných mamacenter, byla ve volbách v roce 2018 kandidátkou v barvách ČSSD na senátorku v Praze 4.

Krnáčová ve stejné době oznámila, že primátorský post v komunálních volbách nebude obhajovat. Posléze kritizovala svého bývalého šéfa Babiše i poměry ve vládním hnutí ANO, i když se snažila být aktivní coby řadová členka v domovské organizaci v Praze 6. Byť se pak ještě neúspěšně ucházela o funkci ředitelky magistrátu a vzbudila rozruch vyjádřením, že jí současná koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) chce z výběru „vyštípat“, z politiky se stáhla.

V létě rodačce z Bratislavy, která před kandidaturou do pražského zastupitelstva pracovala jako právnička v Transparency International a jako náměstkyně ministra vnitra, vyšla kniha s názvem Zpupnost. „Thriller z prostředí komunální politiky“ je podle Krnáčové fiktivní, ale čtenáři najdou na 296 stránkách mnoho náznaků na skutečné praktiky.

Exprimátorka srovnala svůj boj s rakovinou s tím, co zažívala od roku 2014 v čele Prahy: „Bylo to stejně odporné jako ta nemoc, i když trochu jinak.“ Podle onkoložky, která vede léčbu Krnáčové, nelze vyloučit, že stresové prostředí magistrátu se na zdravotním stavu šedesátileté ženy podepsalo. Zdá se, že její novoroční přání bude jasné – hlavně hodně zdraví!