Dokud to nesníš, nejdeš od stolu. Maxijedlík zvládl trauma ze školky a už jí vše

V Ostravě si pak v sobotu Maxijedlík na tácek naložil stejné množství, jako Američanka, vedle si navíc nechal do velké misky připravit 1,5 kilogramu pařátů s tím, že jeho cílem je vše sníst a hodit tak pověstnou rukavici dalším případných soupeřům. Stalo se. Zmíněných 121 gramů zdolal za 36 sekund, vzápětí se pustil do „nášupu“. Poslední sousto polkl za 14 minut a 41 sekund. Celkem šlo o šedesát pařátů. Během pojídání vypil 1,5 litru tekutin. „Je to druhý největší humus, co jsem kdy jedl,“ svěřil se Deníku světový rekordman.

Hraniční výzvy

Maxijedlík se přiznal, že má rád výzvy. „Zkusil jsem snad už všechno. Vrcholem je zřejmě Surströmming. To jídlo se ve Švédsku jí jako delikatesa. Vytáhnou jednu rybičku, oberou maso a jedí to s bramborem, se zelím nebo bagetkami. Já snědl celou plechovku, s nálevem i kostmi,“ řekl Deníku Maxijedlík. Je zapsán i v České knize rekordů. Čtyřistagramovou plechovku zdolal za 3 minuty a 14 sekund. O několik dnů později svůj rekord pokořil. „Zlepšil jsem se o téměř dvě minuty. Rozhodlo asi to, že plechovka byla podstatně chladnější. Točily to kamery, není to ale oficiální výkon, protože tam nebyl komisař,“ dodal Maxijedlík.

Soutěžím v pojídání se věnuje už osmnáct let. Začínal běžnými jídly, jako jsou knedlíky a uzeniny, postupně se však přeorientoval na extrémní scénu. Je mimo jiné rekordmanem v konzumaci nejsmradlavějšího ovoce durian. To je v jihovýchodní Asii kvůli zápachu zakázáno v autobusech, letadlech i hotelích. Maxijedlík během pěti minut zkonzumoval čtyři kilogramy. Dal si i Hákarl, což je fermentovaný žralok z Islandu. „Z toho jsem měl strach, ale zvládl jsem to,“ konstatoval Maxijedlík. A co dalšího zkusil? „Tarantule, dvanácticentimetrového štíra a další,“ řekl Maxijedlík.

Nebojí se ničeho

„Zaměřil jsem se teď hodně na extrémní jídla, nebojím se ani nejsmradlavějších a nejpálivějších jídel světa. Baví mě to, mám rád adrenalin a před soutěžemi jejich atmosféru,“ dodal Maxijedlík. Z poslední doby je zřejmě nejpyšnější na neuvěřitelný trojboj. Už při jeho popisu běhá mráz po zádech. Posuďte sami: „Co se týká rekordů z posledních soutěží, můžu zmínit pojídání tří nejsmradlavějších jídel. Snědl jsem naráz, jako jediný na světě, Hákarl, Surströmming a nakonec durian. Taky smrděl, ale byl aspoň sladký,“ pochlubil se Maxijedlík. Jak doplnil, puch v okolí byl tak hrozný, že v areálu museli na hodinu pustit centrální klimatizaci.

Bez tréninku

Maxijedlík je vyučený kuchař a k jídlu měl vždy blízko. „Věděl jsem o sobě, že toho dokážu rychle hodně sníst a chtěl jsem to někde zkusit,“ vzpomínal Maxijedlík. A pak přišly první soutěže. Začátky byly těžké, ale postupem času se vypracoval. Vloni například vyhrál bezmála padesát klání. Někdy se během jediného dne představí na třech místech.

Žádnou speciální přípravu neabsolvuje. „Na soutěže se nijak nechystám, ani netrénuji, ono jich je tolik, že vlastně trénuji přímo na soutěžích,“ vysvětlil.

Zdravý styl, pak „prasení“

Na první pohled Maxijedlík vypadá jako střízlík. Mnohé napadne, jak je možné, že si dokáže udržet postavu. „Teď je to dobré, mám kolem 75 kilogramů, ale měl jsem i 89,“ řekl Maxijedlík. Když se váha začala zvedat a břicho zvětšovat, rozhodl se pro radikální změnu jídelníčku i životního stylu. „Jím zdravě, dávám si vegetariánskou stravu, ale nejsem takový ten ortodoxní vegetarián. Večer už nejím, cvičím, běhám, striktně se vyhýbám pečivu,“ řekl Maxijedlík. A pak přijdou víkendy… „Vždycky se těším, jak si o víkendu zaprasím,“ přiznal s úsměvem.

Jak dlouho se bude soutěžím věnovat, zatím netuší. „Znal jsem člověka, který to zvládl do osmdesáti. Zatím mě to baví,“ řekl Maxijedlík, který nevyloučil, že se v budoucnu bude věnovat gastronomii. Dokonce chystá knihu, jejíž součástí jsou i recepty.

Co již Maxijedlík dokázal



Zopakoval slavný filmový souboj Vladimíra Menšíka s bernardýnem Bohoušem. Zvládl celé menu o jedenácti chodech.

Pojídání tatranek – 38 ks za 5 minut

Pojídání jitrnic – 14 ks za 5 minut

Pojídání švestkových knedlíků – 35 ks za 4 minuty a 14 sekund

Pojídání steaků – jeden kilogram za 4 minuty a 44 sekund

Pojídání šišek s mákem – 29 a půl ks za 5 minut

Pojídání půl kila tlačenky – za 79 vteřin

Pojídání zabijačkových výrobků – 12 chodů za 34 minut