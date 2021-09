Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jeho výstraha platila do 21:30 na Vysočině pro Jihlavsko, Pelhřimovsko a okolí Pacova a Telče, na jihu Čech pro okolí Dačic.

Na jihozápadě Vysočiny se v sobotu vpodvečer vytvořily velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, které se nad územím téměř nehýbaly. Meteorologové varovali, že by mohlo během nich lokálně napršet až 50 litrů vody za hodinu. Večer už bouřky slábly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.