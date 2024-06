Narazíte na ně nyní všude, kde je nějaká vegetace. Česko zažívá v těchto dnech po delším deštivém období hotovou invazi slimáků, kteří trápí nejen profesionální zahradníky, ale i běžné občany. Invazivní plzák španělský je totiž natolik agresivní, že na zahradách sežere vše - od okrasných květin až po zeleninu. S chutí si pochopitelně zgustne i na řezaných květinách na hrobech.

Plzák španělský je nezvaným hostem českých zahrad | Video: Kopecká Jana

Obrana proti plzákům španělským, kteří se začali ve velkém množství v Česku vyskytovat asi před dvaceti lety, se za tu dobu příliš neposunula. Lidé je tak musí stále sbírat ručně, nebo vegetaci chránt speciálními granulemi.

Ty, které zaručeně fungují, ovšem vyjdou zahrádkáře pěkně draho, a to hlavně v případě větších ploh.

Velké problémy způsobují slimáci v Bečovské botanické zahradě, kde pěstují i velmi vzácné rostliny. „Hýčkáme si u nás koniklece otevřeného, jsou to poslední exempláře v Krušných horách, které se nám podařilo zachránit. Rostliny musíme kontrolovat třikrát denně, aby nám je slimáci nezlikvidovali. Roční práce by jinak byla v trapu,“ konstatuje majitel zahrady Jiří Šindelář.

Nastává čas trvalek, říká zahradník z Dobřan. Má i tip, jak se zbavit slimáků

Také v botanické zahradě musejí musejí plzáky několikrát denně ručně sbírat. Poté je šetrně zlikvidují.

„Kromě toho samozřejmě i my sypeme kolem vegetace granule, které slimáky zabijí. Ti se následně rozpadnou, což funguje na bázi fosforečného hnojiva, takže tato varianta je vlastně i ekologická,“ vysvětluje Šindelář.

V minulosti uvažoval, že by do zahrady nakoupili běžce indického, což je kachna, které plzák španělský chutná. „Jenomže ta by nám naši vegetaci sežrala. Ideální by byly slepice, ale těm slimáci nechutnají,“ dodává.

Kdy zalévat zahradu?

Martin Galas, který má na starosti údržbu zeleně v Mariánských Lázních, radí, že dobrou obranou proti slizkým tvorům je vhodné načasování doby zalévání zahrady. „Slimáci mají samozřejmě rádi vlhko, a proto vylézají večer. Proto je dobré zalévat zahradu i skleníky brzy ráno, to ale před devátou hodinou, kdy slunce ještě tolik nepraží, jinak by vám květiny slunce spálilo,“ upozorňuje.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Ten sice nemá v profesním životě se slimáky příliš problémy, protože ale vlastní zahradu, potýká se s nimi v tom soukromém. „Letos je to fakt extrém. Používám proti nim granule, nebo je sbírám a házím daleko přes plot. Zabíjet se mi je nechce, vždyť je to přece jen živý tvor,“ poznamenává.

Počasí zkouší české zemědělce. Jahody mají druhé květy, obilí zubaté klasy

Své s plzáky španělskými letos zažívá i Miroslava Slepičková, která se v mariánskolázeňských parcích stará o okrasné květiny.

„Bez granulí bychom se v parcích neobešli. Pokud květiny neochráníme, přišla by nazmar naše práce i peníze, které se do okrasných rostlin investují. Granule slimáky zlikvidují, bohužel po nich zůstávají ale kadávery (zbytky uhynulých slimáků – pozn. red.), které musíme sbírat, protože to není právě hezké na pohled,“ uzavírá zahradnice, které doma po nájezdu slimáků zůstaly ze sadby okurek a rajčat jen holé tyče.