Museli jet lyžovat do Itálie? Do basy s nimi. Hloupí důchodci: Sami roušku nenosí a smějí se těm, co ji mají. Negativní emoce související s koronavirem veřejnost ventiluje na sociálních sítích.

Pátek třináctého. Toto datum označil za hlavní problém Václav Jurečka na facebookovém profilu obce poté, co představitelé Rakvic až do odvolání uzavřeli celý areál tamního dětského hřiště. Reagovali tak na mimořádné opatření vlády. | Video: Repro/ facebook

Lidé, kteří i přes šířící se koronavirus odjeli lyžovat do Itálie, jsou nyní na pranýři. Ostatní se do nich na sociálních sítích opírají a často si neberou servítky. A co více, kritici se ani neschovávají za falešné profily, svůj názor často píšou pod svými pravými jmény.