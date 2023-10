Lidé vandalský čin v komentářích na facebooku obce Kurdějov odsoudili . „To byl nějakej chudák…," napsal jeden z diskutujících. Poničení dýní komentovali i další. „Hnus, co se to děje!!" byla další reakce. Objevovaly se i peprnější výrazy.

Kněz z Moravské k výročí tornáda: Myslel jsem na to, aby už nikdo nezemřel

Akci pořádaly kurdějovské matky ve spolupráci s radnicí. „ Byla to pěkná akce pro maminky s dětmi . Sešlo se zde asi šedesát lidí. Pili jsme svařák, děti dostávaly sladkosti a vše bylo zakončené lampionovým průvodem,“ popsal místostarosta Zdeněk Matulka.

Vyrobené dýně pak dali znovu do parku. Kortiš dokonce v noci místo několikrát kontroloval a ještě v úterý ráno byly dýně v pořádku. Odpoledne už po nich zůstala pouze hromada pozůstatků.

„Jeden vážený místní obyvatel se vydal za panem farářem, aby se ho zeptal, jestli neví něco o zničení dýní. Farář doznal, že podvakrát dýně rozšlapal on. Tvrdil, že si nepřeje, aby takto vyřezávané dýně byly v obecním parku," sdělil Kortiš.

Sto let od narození kněze Václava Fišera. Vybudoval v Hustopečích kostel

Že oním vandalem má být farář, potvrdil Deníku i místostarosta Matulka. „Poté, co organizátor sehnal nové dýně a vandal je opět pošlapal, vydal se jeden z místních, člen kulturní komise, zeptat faráře, zda neví, kdo to mohl udělat. Faráře konfrontoval. A byla ostrá výměna názorů, při které se farář přiznal, že dýně pošlapal on. Údajně zmíněnému členovi nadával," uvedl Matulka.

Podle Matulky knězi vadily přímo dýně se svíčkami. „Považoval je za něco satanského a řekl, že to tady poblíž fary nechce. Já to nechápu, protože v ostatních obcích se takové akce běžně konají a nikomu to nevadí. Někde si dokonce faráři dýně berou ke kostelu," podotkl Matulka.

Jak reagoval kněz?

Farář měl volat i starostovi obce, aby lidé dýně ke kostelu nedávali, protože je to proti křesťanství. Redakce Deníku požádala o reakci i kurdějovského faráře. Telefon nebral, neodpověděl ani na SMS zprávu.

Kortiš nijak dál celou věc nehodlá řešit, ani nebude podávat trestní oznámení. Letos už podle něj akci s vyráběním dýní určitě pořádat nebudou. Pro příští rok si budou muset dávat větší pozor.

POSLECHNĚTE si také podcast: Dějiny temné i tajemné, zázrak na Svaté Hoře

Zdroj: Jaroslav Krupka, Jakub Vítek