Osmiletá tradice farmářských trhů v Tachově v Plzeňském kraji se chýlí ke konci. Letošní první jarní farmářské trhy budou kvůli malému počtu přihlášených prodejců zřejmě i těmi posledními. Mezi zákazníky je přitom o nákup produktů přímo od farmářů stále zájem.

Na žádost obchodníků, kteří v sobotu do Tachova přijeli se ale pořadatelé rozhodli, že uspořádají ještě jedny trhy - velikonoční, které se budou konat 13. dubna. „Trhy rušíme především z důvodu nízkého zájmu prodejců. V sobotu jsme tady měli šest stánků a to je opravdu málo,“ řekla Deníku jedna z organizátorek trhů Ilona Gonová a pokračovala: „Informaci jsme zveřejnili už na našich stránkách, aby o tom lidé věděli. Je pravda, že se kolem ní rozpoutala diskuze a lidí to mrzí, bohužel to ale nejde jinak. Dáme šanci ještě Velikonočním farmářským trhům a uvidíme co dál,“ dodala. Uspořádat farmářské trhy není podle organizátorů jednoduchá činnost.