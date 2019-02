Merkur brzy oslaví sto let. Fenomenální stavebnice zaplnila muzea

/FOTOGALERIE/ Již téměř sto let uplynulo od doby, kdy byla vyrobena první stavebnice Merkur. Dnes už legendární kovovou stavebnici si pamatuje snad každý, kdo se narodil před více než třicet lety. Její vášnivý sběratel Jiří Mládek se rozhodl zapůjčit část své ohromné sbírky Muzeu T. G. Masaryka. Fenomenální Merkur kromě rakovnického muzea mohou návštěvníci spatřit také v Muzeu Nové Strašecí, a to až do 17. března.

Slavnostní vernisáž v Mansardě Muzea T. G. Masaryka zahájila archeoložka Kateřina Blažková, která prozradila, jak došlo k uspořádání výstavy. „Jiří Mládek si nás našel sám. Tato výstava putuje již mnoho let po českých muzeích a pan Mládek se vloni v létě setkal s ředitelem Rabasovy galerie Václavem Zoubkem a zjistil, že je u nás i muzeum s dalšími prostory, takže jsme se domluvili na výstavě. Už od začátku však bylo patrné, že k nám se nevejde, proto jsme část sbírky umístili i do pobočky v Novém Strašecí," vysvětlila Kateřina Blažková. Návštěvníci výstavy se ihned po jejím zahájením se zájmem vrhli k jednotlivým kovovým modelům a zkoušeli, jak fungují otáčivé stroje, nebo jen pozorovali jezdící lokomotivu. Mimoto byl v mansardě také hrací koutek, kde si všichni měli možnost nějaký ten model sestavit. Jiří Mládek se dětským kovovým stavebnicím věnuje již od poloviny sedmdesátých let a za tu dobu dokázal nashromáždit největší sbírku v České republice a zřejmě i na světě. „Merkur mě dostal již ve čtyřech letech. Můj strýc totiž byl technicky zaměřený a když k nám přišel na návštěvu, přinesl mi několik částí dírkované stavebnic. Tak jsem sešrouboval sigma pumpu a už to ve mně zůstalo, i když si to tehdy rodiče nemohli dovolit. Po letech jsem se k Merkuru vrátil a hrozně mě baví. Podle mě není stavebnice, která by byla tak komplexní," řekl Jiří Mládek.

Autor: Josef Rod