Čokoláda s příchutí slaniny, sladké svatební kytice, čokovíno, čokopivo, bonbóny všech barev a náplní, orientální sladkosti nebo horká čokoláda různých příchutí. Od pátku 9. února do neděle 11. února se stala rájem milovníků všeho sladkého plzeňská Olympie, která hostí další ročník oblíbeného Čokoládového festivalu.

Čokoládový festival přilákal do plzeňské Olympie stovky milovníků všeho sladkého | Video: Bouda Pavel

„Vystavujeme tu už poněkolikáté, naší specialitou jsou čokoládové bonbóny s různými příchutěmi. Je o ně pokaždé velký zájem, lidi nejprve zaujme jejich vzhled a nakonec i chuť, takže se pro ně vracejí. Děti mají nejraději ty ovocné, mně ale nejvíc chutnají ty s kombinací příchutí slaniny a whisky,“ usmívá se Karolína, který přijela na festival z Luhačovic.

Barvou i tvarem svých výrobků se snaží zaujmout i další vystavovatelé. Fronta zájemců se tvořila například u stánku čokoládového květinářství.

„To jsou svatební kytice z mandlí ve vanilce. Jde o starou italskou tradici, kdy se na stoly dává každému z hostů pět svatebních mandlí v podobě kytičky. Je to prestižní záležitost, používají to královské rodiny nebo i papež pro svoje ceremonie. Když dáte někomu mandli, tak to znamená štěstí, zdraví, lásku a dlouhý život,“ říká cukrářka Lenka z Olomouce.

Bohatý doprovodný program

Po celé tři dny nechybí na festivalu ani bohatý doprovodný program. Probíhají tam čokoládové workshopy, soutěže nebo tvořivé dětské dílničky.

„Osobně jsem tu letos poprvé, ale moc se mi tu líbí. Čokoládu miluju a tak tu různě ochutnávám. Před chvilkou jsem vyzkoušela horkou čokoládu a tady jsem si právě koupila belgické pralinky. Pro nás, co máme rádi sladké, je to dobrý nápad dělat takové festivaly,“ směje se dvaačtyřicetiletá Karolína.