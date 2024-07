Na omezený způsob platby většinou zákazníky upozorní příslušná cedule. Ta s nápisem „cash only“ visí i v baru Crazy Cocteil Catering, který se nachází nad schody přímo na ploše před hotelem Thermal.

„Ano, u nás je možné platit pouze v hotovosti,“ potvrzuje vedoucí směny Jiří Lehotský. „Usnadňuje nám to práci. Máme tu velké fronty a může se stát, že se platba přes kartu neuskuteční, třeba i proto, že vypadne Wi-Fi. To by nás zdržovalo a mohlo by se stát, že daného zákazníka bychom už nenašli,“ vysvětluje.

Platit jen hotově mohou klienti také v blízkém Bistru Café Thermal, které na místě funguje i mimo konání filmového festivalu. „Proč bereme jen hotovost? Platby kartami nám komplikují účetnictví a s platebními terminály bývají problémy. Tuto formu platby máme zavedenou i mimo festival, neděláme tedy žádné rozdíly,“ říká Kateřina Javorková.

Za ní visí cedule, která zákazníky informuje, že kurz eura je zde 20 korun. V současnosti se oficiálně pohybuje kolem 25 korun.

Pokud by zde tedy zákazník nakoupil zboží v hodnotě 100 korun, místo na čtyři eura ho občerstvení vyjde na pět eur.

close info Zdroj: Deník/Jana Kopecká zoom_in V některých stáncích na festivalu narazí zákazník na omezující možnosti v placení

„Jsme v Čechách, kde platí oficiální česká měna, a tou jsou české koruny. Proč bychom tedy měli brát eura? My nikoho v eurech platit nenutíme a pokud má někdo jen eura, může si je přece vyměnit v blízké směnárně,“ dodává Javorková.

Opačný příklad omezené možnosti platby panuje v občerstvení Pilsner Urquell. Tam je totiž možné platit jen kartami. Proč tomu tak je, se ovšem redakce nedozvěděla. „Platbu kartami si přál nájemce. Více k tomu uvést nemůžu,“ konstatovala servírka ze stánku.

Návštěvník: Zbytečné obstrukce

A co na omezené možnosti platby říkají návštěvníci festivalu?

„Přijde mi to jako zbytečné výmysly a obstrukce. V dnešní době, kdy je možné běžně platit mobilem, po mně chtějí hotovost? Jsme na mezinárodním festivalu. Mezinárodním. A některé bary se tu chovají jako na vesnických tancovačkách,“ reagoval Radek z Příbrami.